Xoana González revela que su papá le da ideas para OnlyFans: “Hasta mira pornografía para ayudarnos” | ENTREVISTA

Pese a ya no estar en la televisión, Xoana González siempre es motivo de noticia. Actualmente, la modelo es reconocida por ser una de las pioneras en Perú —y de las mujeres más solicitadas— en OnlyFans, la plataforma de pago donde se sube contenido para adultos Empezó compartiendo sensuales fotos y ahora comparte material sexualmente explícito que realiza con su esposo, el peruano Javier González.

La guapa argentina asegura que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, por los grandes beneficios que le ha traído la plataforma. Como ya ha contado, gracias a las ganancias de su contenido ha podido terminar de remodelar su casa en Argentina, comprarse un departamento en Perú y actualmente está construyendo su tercer hogar cerca a una laguna.

Entre el tiempo que se da para descansar y pensar en nuevas ideas para sus videos, la modelo le contó a Infobae cómo tomaron sus padres la noticia cuando decidió incursionar a OnlyFans, que hoy en día se ha convertido en su mayor fuente de ingreso.

“Mi papá al principio estaba en negación, la noticia le chocó dos o tres días. Pero ahora nos apoya e incluso nos presta sillas para hacer coreografías. Es lo máximo, nos empezó a dar ideas y hasta ve pornografía para ayudarnos”, nos comenta González.

Asimismo, contó que su madre desde el principio le dijo que era muy libre y que haga lo que sienta que la va a hacer feliz. Xoana no dudó en resaltar a sus progenitores: “Tengo unos papás maravillosos”, dijo con una sonrisa en el rostro.

CUMPLIÓ PARTICULAR PEDIDO DE UN FAN

Por otro lado, nos contó que suele cumplir, en la medida de los posible, algunas fantasías que sus seguidores le piden, ya que se asegura que cada cliente quede contento con su trabajo y el de su pareja. Aseguró que una de las fantasías más audaces que le han pedido fue masturbar a su esposo con los pies, la cual cumplieron aunque le resultó “bastante perturbador”.

Lleva mucho tiempo y trabajo, pero se pudo hacer. Nosotros estamos abiertos a ideas y vamos decidiendo cuáles hacer. Y este no nos parecía mal y para delante”, dijo Xoana.

UN TRABAJO DIFÍCIL

Xoana González nos comentó que ella trabaja arduamente para grabar cada vídeo. Además, confesó que lleva consigo la carga de los prejuicios que algunas personas tienen sobre ella por hacer contenido sexual.

“No es fácil. Cargo con un estigma de gente prejuiciosa que no se da el tiempo de conocerme. En realidad, me importan muy pocas personas en la vida, y la gente que me ama, me ama como soy y me deja ser”, acotó.

Finalmente, se animó a enviarle un mensaje a todas aquellas mujeres que piensan en abrir su cuenta en OnlyFans. “No es para todos y las chicas que lo quieren hacer deber saber que hay muchas consecuencias, tienen que analizarlo antes, hablarlo con las personas que aman para saber qué piensan. Al final, la decisión es de uno. Uno tiene solo una vida para vivirla”.

Cabe resaltar que, si bien no se conoce con exactitud la cantidad que gana Xoana González en OnlyFans, en el programa de Magaly Medina se reveló que el departamento que se compró en el distrito de Chorrillos está valorizado en S/ 250,000 y que ha llegado a ganar hasta 10,000 dólares mensuales.

