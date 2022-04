Faraón Love Shady y la vez que lloró al recordar la pobreza extrema que sufrió antes de la fama

Faraón Love Shady se quebró durante una entrevista al recordar su pasado humilde en Arequipa. (Foto: Instagram/@maikybackstage)

De Perú para el mundo. Faraón Love Shady se ha consolidado como uno de los raperos del momento. Su última “tiradera” contra el cantante puertorriqueño Residente, titulado “Rip [R]esentido (Freestyle session #13)”, cuenta con más de 4 millones de reproducciones en Youtube, convirtiéndose así en uno de los artistas urbanos del momento. Sin embargo, sus inicios fueron humildes.

Jesús Valle Choque, nombre real de Faraón Love Shady, nació el 25 de julio del 2000 en Arequipa; es hijo de una familia de agricultores. Se sabe que después de terminar la escuela, se dedicó a cantar en autobuses públicos a cambio de dinero. También trabajaba como vendedor ambulante para apoyar a su familia, pues tiene 6 hermanos de los que poco o casi nada se sabe. Todo lo hacía con el sueño de volverse famoso algún día.

Fue así que el arequipeño de 21 años vio en Internet la posibilidad de mostrarse al mundo y empezó a subir videos a Youtube. En el 2019, publicó su primer tema musical “Sin condón” y el resto es historia. Se volvió viral en redes sociales y artistas como Ozuna, Nicki Nicole y J Balvin le han dado su apoyo. Recientemente, Residente se declaró fan suyo.

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

No obstante, Faraón Love Shady jamás ha olvidado sus raíces humildes. En una entrevista realizada por Maiky Backstage en el 2019, el artista peruano se quebró cuando le preguntaron sus orígenes. “¿Fara, de qué estatus social vienes?”, le preguntaron, a lo que él contestó conmovido: “Del barrio más bajo, de la calle. He sufrido bastante. Ay, he sufrido bastante para llegar (aquí). Recordar todo lo que me ha costado, quiero botar lágrimas de felicidad”.

“Uf, me tumbó (la pregunta). El recuerdo que me ha tocado... es inmenso. Lo difícil que me ha costado. Desde la primera vez que inicié, no hubo nadie que me ayude. He pasado hambre. Lo recuerdo con felicidad y también con (tristeza). Esta pregunta me ha llegado a mi corazón. Soy una persona sentimental, no siempre soy duro”, dijo entre lágrimas.

Faraón Love Shady, entre lágrimas, recuerda todo lo que sufrió antes de llegar al éxito | VIDEO: Instagram/@maikybackstage)

¿QUÉ DIJO FARAÓN LOVE SHADY TRAS LA RESPUESTA DE RESIDENTE?

Desde que Residente dejó “mal parado” a J Balvin con su “tiradera” en BZRP Music Sessions 49, el rapero de origen arequipeño salió en defensa del intérprete de “Qué más pues” al considerar que el puertorriqueño hizo todo este enfrentamiento mediático para sobresalir en la industria.

Pero nadie imaginó que Residente le respondería a nuestro compatriota tras escuchar la “tiradera” que le dedicó. “Eres el mejor. Soy tu fan. Sigue metiéndole duro y escribiendo”, le comentó el puertorriqueño al peruano en su red social, generando todo tipo de reacciones en la plataforma.

Faraón Love Shady no dudó en responder al ex Calle 13. Aunque le agradeció el gesto, indicó que no había explotado todo su potencial. “Gracias por aceptarlo, es bueno sumar un fan más. Siempre le he dado duro y eso que solo es el 13% de mi potencial” , le respondió.

Cabe resaltar que Faraón Love Shady tiene otras canciones que se han vuelto virales, tales como “Soy guapo”, “Duro 2 horas”, “Panocha Remix”, “Oh, me vengo”, “Sin condón”, “I am happy”, entre otros. Ha llegado a trabajar con los raperos puertorriqueños Jon Z y Ele A el Dominio y con Kevvo. Asimismo, dio aparición en el concierto virtual “Trap Live Perú 2020″, producido por Black Records.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: