Édgar Benítez motivado para el Universitario vs Alianza Lima: “Los clásicos se ganan”

Édgar Benítez no ha venido siendo titular en Alianza Lima en los últimos encuentros luego de su lesión a principio de temporada. El paraguayo no encontró lugar en el esquema de Carlos Bustos tras recuperarse, pero luego de sus buenos minutos con gol ante Colo-Colo por Copa Libertadores a mitad de semana, tiene grandes chances de ser titular este domingo ante Universitario por la Liga 1 2022. El ‘Pájaro’ se mostró motivado en la previa.

“Cada clásico te motiva, es un ambiente diferente. Los clásicos se ganan y esperemos estar de vuelta de la mejor manera para ganarlo . Es un partido diferente donde se juegan muchas cosas”, comentó sobre el clásico del fútbol peruano en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Además, también habló de la dura derrota 2-1 ante el equipo chileno por el grupo F del torneo internacional. “La idea era buscar un resultado positivo, pero los primeros minutos se nos complicó un poco. El segundo tiempo mejoramos mucho, pero nos quedamos con la sensación haber hecho un poco mejor las cosas”, expresó.

El veterano jugador paraguayo marcó su primer gol en la temporada en el marco de la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2022. El futbolista apareció sacándose al guardameta de encima y cruzando un remate al arco luego de una excelente jugada colectiva de los ‘íntimos’ ante el ‘Cacique’. No marcaba desde agosto del 2021, cuando le anotó a Sport Huancayo en el empate 1-1 por la segunda fase de la Liga 1.

Recordemos que Édgar Benítez ya jugó un clásico ante Universitario y fue el año pasado , cuando Alianza Lima venció 2-1 en el estadio Nacional. El exseleccionado jugó hasta los 66 minutos. Los goles fueron de Ricardo Lagos y Axel Moyano. Nelson Cabanillas descontó para los ‘merengues’.

FECHA Y HORA DEL UNIVERSITARIO VS ALIANZA LIMA

Ambas escuadras se medirán en el estadio Monumental de Ate desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y contará con 57 mil entradas habilitadas para los hinchas locales. El partido, a disputarse en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, será transmitido por el canal GOLPERU. El encargado de impartir justicia será Kevin Ortega, quien ya dirigió clásicos.

LOS ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

2021: Universitario de Deportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universitario de Deportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universitario de Deportes 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Universitario de Deportes

2018: Alianza Lima 2 - 1 Universitario de Deportes

ÁLVARO GUTIÉRREZ CONFÍA EN SU EXPERIENCIA EN CLÁSICOS

Álvaro Gutiérrez ha dirigido clubes grandes de Sudamérica, como Peñarol de Uruguay o LDU de Quito de Ecuador. En esos años también disputó clásicos y fue ganando experiencia, lo que le ha servido para este partido ante Alianza Lima, según expresó en la última conferencia de prensa.

“Yo creo que la experiencia de haber dirigido este tipo de partidos es fundamental. Yo no soy el mismo entrenador cuando dirigí mi primer clásico. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser entrenador en varios países. Algunos con buen resultado y otros no tanto Hay factores que con el correr de los partidos vas aprendiendo. La manera de como entrenan los jugadores y el planteamiento. Hay clásicos donde yo los corría de atrás a los rivales porque necesitaba ganar y otros donde yo venía mejor y me servían otros resultados”, comentó en conferencia.

Gutiérrez va a dirigir su primer clásico en el Perú, pero antes participó en Uruguay.

