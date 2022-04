Álvaro Gutiérrez a Piero Quispe antes del Universitario vs Alianza Lima: “Tiene que disfutar el clásico”

El delantero ha sido titular en todos los partidos de Universitario en el 2022 hasta el momento.

Piero Quispe probablemente jugará su primer clásico como futbolista profesional y lo hará en el estadio Monumental y con cerca de 60 mil hinchas ‘cremas’ alentando, seguramente, de principio a fin. Todo esto será nuevo para el talentoso futbolista de 20 años, que se perfila como titular en el esquema de Álvaro Guitérrez. El estratega uruguayo comentó en la previa que “tiene que difrutar” el Universitario vs Alianza Lima.

“Piero Quispe tiene que disfrutar este tipo de partidos. No debe sentir presión, no le voy a agregar presión” , expresó el técnico en conferencia de prensa, donde se refirió a varios puntos de este importante compromiso y estuvo acompañado de Nelinho Quina y Federico Alonso, centrales titulares del cuadro ‘merengue’.

El joven delantero es el que más minutos ha jugado esta temporada en el cuadro ‘crema’ , sumando 771 en total. Además, lleva 15 regates exitosos, 11 pases claves y el 86% de sus pases largos acertados. Por otro lado, recibió un total de 26 faltas. Estos números son entre partidos de Liga 1 y Copa Libertadores 2022.

Según se pudo conocer en los últimos días y de acuerdo con los entrenamientos vistos en Campo Mar, el estratega ‘charrúa’ saldría con la siguiente alineación: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Gerson Barreto; Piero Quispe ; Andy Polo, Alberto Quintero y Alex Valera. Este último es duda por una molestía que sintió en las últimas prácticas, pero lo esperarán hasta los últimos minutos.

Universitario y Alianza Lima se medirán en el estadio Monumental de Ate desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y contará con 57 mil entradas habilitadas para los hinchas locales. El partido, a disputarse en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, será transmitido por el canal GOLPERU. El encargado de impartir justicia será Kevin Ortega, quien ya dirigió clásicos.

ÁLVARO GUTIÉRREZ CONFÍA EN SU EXPERIENCIA EN CLÁSICOS

Álvaro Gutiérrez ha dirigido clubes grandes de Sudamérica, como Peñarol de Uruguay o LDU de Quito de Ecuador. En esos años también disputó clásicos y fue ganando experiencia, lo que le ha servido para este partido ante Alianza Lima, según expresó en la última conferencia de prensa.

“Yo creo que la experiencia de haber dirigido este tipo de partidos es fundamental. Yo no soy el mismo entrenador cuando dirigí mi primer clásico. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser entrenador en varios países. Algunos con buen resultado y otros no tanto Hay factores que con el correr de los partidos vas aprendiendo. La manera de como entrenan los jugadores y el planteamiento. Hay clásicos donde yo los corría de atrás a los rivales porque necesitaba ganar y otros donde yo venía mejor y me servían otros resultados”, comentó en conferencia.

Gutiérrez va a dirigir su primer clásico en el Perú, pero antes participó en Uruguay.

PARTIDOS ENTRE UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA

Desde el ‘clásico de los bastonazos’, Universitario de Deportes y Alianza Lima se han cruzado en 263 oportunidades, solo contando partidos oficiales del campeonato local, pues también se midieron en la Copa Libertadores (12 compromisos), Copa Sudamericana (2 compromisos) y amistosos (88 compromisos). Los ‘blanquiazules’ sumaron 101 triunfos. mientras que los ‘cremas’ consiguieron la victoria 88 veces. Quedaron empatados en 74 ocasiones.

LOS ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

2021: Universitario de Deportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universitario de Deportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universitario de Deportes 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Universitario de Deportes

2018: Alianza Lima 2 - 1 Universitario de Deportes

La última vez que Universitario y Alianza Lima jugaron en Monumental terminó con victoria para los ‘merengues’ con goles de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos de penal.

