Willax TV salió del aire y usuarios lo hacen tendencia en redes sociales

Un sorpresivo e inesperado hecho sucedió en las pantallas de varios televidentes: la transmisión de Willax Televisión se detuvo y por varios minutos se proyectó un cuadro negro en el televisor. El hecho sucedió mientras se transmitía el programa “Beto a saber” y tal como lo dio a conocer su conductor, la noticia se viralizó tras el reclamo de varios usuarios en redes sociales. Diversas teorías se han manejado desde que se registró el hecho; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se conocía pronunciamiento alguno por parte de las autoridades.

Con el fin de conocer el alcance del problema, la misma televisora publicó un anuncio en su cuenta de Twitter solicitando a sus seguidores reportar los problemas de transmisión a través de un formulario de Google. “Si tienes problemas de corte o pérdida de la señal de Willax Televisión en tu servicio de cable o señal abierta, repórtalo” se lee en la publicación que viene acompañada de un enlace. En este se consulta qué tipo de problema observa el televidente, el servicio de cable en que notó el problema y el canal en el que se perdió la señal. Finalmente, solicitan comentarios sobre lo sucedido.

En Twitter también se compartieron imágenes que confirmaban que la pantalla de algunos seguidores del canal no transmitía ninguna imagen. “Se cortó la señal abierta de Willax más de quince minutos y no regresa ¿Qué extraño?”, escribió un usuario quien agregó que tampoco podía seguir la transmisión a través de internet. Otros usuarios también destacaron el hecho que no podían seguir la transmisión a través de la web del canal, pero pronto se compartieron enlaces de YouTube desde donde sí se lograba transmitir la programación.

MOMENTO CONFUSO

Al confirmarse que no era posible conectar con la transmisión de Willax TV, diversos usuarios barajaron teorías sobre el motivo del problema. Un televidente que no pudo ver el mencionado canal, compartió un mensaje compartido por Direct TV en el que señala que el problema recaería en la señal de origen. “Debido a dificultades técnicas en la señal de origen, la transmisión de este canal ha sido interrumpida. No necesita llamarnos, ya estamos trabajando para recuperarla a la mayor brevedad posible. Agradecemos su paciencia”, se ve en la imagen compartida en Twitter.

La señal fue interrumpida cuando el programa “Beto a saber” discutía lo sucedido con las víctimas mortales de las protestas generadas tras el alza de precios en diversos productos. Desde entonces, no han sido pocos los usuarios que se han valido de teorías sin confirmar para denunciar el origen de lo sucedido. “Lo que está pasando con Willax es muy raro (...) no quiero decir que el gobierno está detrás de esto, hay que tener cuidado con ello, tenemos que mantenernos vigilantes”, fue uno de los comentarios publicados en redes sociales.

Entre las autoridades que se refirieron a lo sucedido se encuentra el congresista Alejandro Cavero quien invocó a estar “atentos en defensa de la libertad de expresión” luego de calificar de extraño el corte de señal. Willax siguió con su programación y dedicó varios minutos a comentar el problema que tuvieron que enfrentar esta noche, pero todavía no se ha podido confirmar el origen del mismo. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes den a conocer la causas del extraño suceso. Al cierre de esta nota, la señal de Willax a través de Movistar seguía detenida, pero a través de su sitio web sí se podía obtener imagen y sonido.

