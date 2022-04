Pedro Castillo: la tensa relación con la prensa y los casos que terminaron judicializados

Pedro Castillo rechazó ataques a la prensa

No es un secreto que desde el día que asumió, e incluso antes desde que era candidato, Pedro Castillo no es un hombre precisamente mediático. No tiene una relación fluida con la prensa y las entrevistas que ha brindado hasta el momento se pueden contar con los dedos de las manos. Y como es normal en todo gobierno, hay un sector de la prensa que es abiertamente opuesta al régimen del profesor.

En estos casi nueve meses de gobierno, se han visto una serie de enfrentamientos con los hombres de prensa, al punto de que cubrir una conferencia de prensa presidencial se ha convertido en un ejercicio de riesgo.

CASTILLO VS. PANORAMA

Castillo envió este martes una carta notarial al programa televisivo ‘Panorama’ luego de la emisión de un reportaje el pasado domingo donde se mostró imágenes del mandatario jugando fútbol al lado de un presunto proveedor del Estado.

El mandatario niega que conozca a Roberto Jesús Aguilar Quispe, representante de la empresa INIP, Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. “Niego tajantemente, una vez más, conocer a Roberto Jesús Aguilar Quispe, quien no es la persona que participó (en) la actividad de esparcimiento referida, como falsamente se señala en la información noticiosa difundida por ustedes”, detalló.

El documento fue remitido a Roxana Cueva, directora y conductora del dominical, y a José Beteta Bazán, director de ‘Vigilante.pe’. Según la carta, el reportaje pretende vincular el testimonio de la lobbista Karelim López en el sentido de que ha mantenido o mantiene relaciones con personas que pertenecerían a una presunta mafia que sería indebidamente favorecida con contrataciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Castillo Terrones solicitó que en el plazo de 24 horas de recibida la carta notarial, rectifiquen sus dichos, caso contrario tomará acciones civiles y penales por el delito de difamación agravada, previsto en el artículo 132 del Código Penal.

Puente Tarata: Colaborar eficaz señala que sí se ofreció coimas en licitación de la obra.

CASO BETO ORTIZ

El periodista Beto Ortiz recibió hace unos días una condena en su contra por la denuncia que le interpuso Pedro Castilla Torres, exviceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de difamación agravada.

Como se recuerda, el funcionario decidió demandar a Humberto Martín Ortiz Pajuelo, conocido como Beto Ortiz, por presentar un reportaje periodístico en su programa, en el que afirmaba que era acusado de ser el autor del asesinato de su expareja Betsabeth Flores Sánchez, pese haber sido declarado inocente en dos instancias. Además, por mencionar que la acusación fue truncada por el poder que ejerció Castilla en aquel entonces.

Debido a ello, el exfuncionario del gobierno renunció a su cargo a tan solo dos días de haber sido designado, no sin antes anunciar que tomaría acciones legales contra el periodista. Luego de las investigaciones, la jueza Luisa Mónica Noriega Chu del 12° Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a Ortiz a un año y cuatro meses de privación de libertad suspendida y al pago de 50 mil soles como reparación civil.

CASO PBO

El 26 de enero último, el Ministerio Público realizó una diligencia judicial a la estación radial PBO 91.9 FM (radio Tigre S.A.C.), en sus oficinas del Cerro Marcavilca en el Morro Solar (Chorrillos). Las autoridades confiscaron equipos de telecomunicaciones al no tener licencia de funcionamiento, lo que impidió que la radio siga al aire.

Como se sabe, este es un medio dirigido por el conductor Philip Butters y de abierta oposición al gobierno. Butters salió a reclamar por el allanamiento.”Han llegado unos sujetos, no se han identificado, con chalecos del ministerio de Transporte y Comunicaciones, otros con chalecos de la Fiscalía, no han dejado ninguna notificación. Han ingresado, han hecho un descerraje y se han llevado un equipo. Cuando le han dicho firmen un papel al guachimán que había ahí, los señores no se habían identificado y no han dejado ninguna notificación”, explicó durante su programa en vivo, que se transmitió vía redes sociales.

Radio PBO: Phillip Butters es la cara visible del medio de comunicación.

CASO ACUÑA

Aunque no es directamente un miembro del Ejecutivo, se sabe que César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, tiene una cercanía con el Ejecutivo. En enero pasado, el juez Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, condenó a dos años de prisión suspendida al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguin Random House, tras la querella por difamación que interpuso Acuña por la publicación del libro ‘Plata como Cancha’.

En la lectura se pidió que el jefe de investigación de Latina pague el monto de 400 mil soles a favor del líder del partido político Alianza para el Progreso. El juez indicó que el libro traspasa los límites de la libertad de expresión y agregó que se agravó a Acuña, enumerando una lista de frases que considera difamatorias.

César Acuña: Se confirma la impresión de un nuevo tiraje de “Plata como cancha”

MÁS CASOS DE TENSIÓN CON LA PRENSA

- El 19 de mayo de 2021, durante un evento de campaña en la localidad de Yanama, en el distrito de Carmen Alto, en Huamanga (Ayacucho), Pedro Castillo cuestionó las campañas de “terruqueo” en su contra y aseguró que darán a conocer cuánto ganan y quién paga a los conductores de los programas de televisión. Dijo que era “necesario” conocer de dónde provienen estas informaciones en su contra.

“En su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga. Vamos a hacer de conocimiento. Es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas, de dónde viene tanto de eso y por qué hay tanto terruqueo”, dijo en el mitin.

- El presidente de Perú, Pedro Castillo, el 23 de noviembre de 2021, amenazó con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que, según él, desinformen y tergiversen la realidad. Castillo también criticó que varios medios difundieran videos de su reciente visita a Arequipa, donde algunas personas lo insultaron, increparon y exigieron su destitución.

“Debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto”, manifestó Castillo en su visita a la comunidad Chopcca. “No me voy a permitir darle ni un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer creer otra cosa”, agregó.

- El 18 de agosto de 2021, cuando el presidente Pedro Castillo se dirigía a pie a la Municipalidad de Lima a reunirse con el alcalde Jorge Muñoz, personal de seguridad de la Presidencia jaloneó a la reportera de TV Perú, Tifanny Tipiani, para impedir que le haga preguntas al mandatario. Mientras que la reportera de Canal N sí pudo hacerle algunas preguntas al Presidente y las cámaras lo grabaron mientras se trasladaba.

- El 21 de febrero de 2022, el mandatario calificó a la prensa de ser ‘un chiste’ luego que un reportero de Radio Exitosa lo cuestionara por la doble versión que dio al Ministerio Público en su calidad de testigo en los casos Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El reportero le preguntó si le mintió al Ministerio Público sobre las reuniones con Karelim López. Ante ello, Castillo respondió: “Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”.

- El jueves 24 de febrero, ocurrió otro grave hecho. El mandatario asistió a un evento realizado en el auditorio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, en La Victoria.

La prensa fue ubicada en el palco del segundo piso para seguir las incidencias, sin embargo, una vez terminado el evento, la seguridad bloqueó la salida y no dejó salir a los periodistas. El incidente duró alrededor de cinco minutos, y habría sido con la finalidad que el jefe de Estado no sea abordado por la prensa. Minutos después los dejaron salir. Estos hechos han generado la alarma de entidades relacionadas al periodismo quienes han levantado la voz de alerta ante estos maltratos.

