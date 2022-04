Universitario vs. Alianza Lima se jugará con la presencia de instrumentos y banderolas en el Monumental

Universitario, por medio de su administrador, confirmó la presencia de instrumentos y banderolas.

El próximo domingo se vivirá una fiesta en el estadio Monumental. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán el primer clásico de la Liga 1 2022 y, como si fuera poco el aforo casi al 100%, se permitirá el ingreso de instrumentos y banderolas al complejo deportivo.

Así lo confirmó Jean Ferrari, administrador ‘merengue’, mediante su cuenta de Twitter. “La fiesta con música, gran trabajo de nuestro equipo de seguridad encabezado por el comandante Carlos Peralta, y dale U!”, escribió acompañado de una foto de la resolución.

“Autorizar el ingreso de los siguientes objetos al estadio Monumental: 3 bombos, 3 murgas, 1 repique, 1 tarola, 2 zurdos, 1 bandera con la inscripción ‘Trinchera Norte’ y 01 bandera con la inscripción ‘Ayer, hoy y siempre Universitario un sentimiento nacional’”, se puede leer en el documento.

La casa de la ‘U’ lucirá un marco espectacular, pues las entradas se pusieron a la venta el pasado martes y un día después se agotó la tribuna popular norte. Lo más probable es que en los próximas horas ocurra con las demás zonas del estadio. Revisa en esta nota los precios de los boletos y más detalles del clásico peruano.

Foto: Twitter

¿CÓMO LLEGAN LOS DOS EQUIPOS AL CLÁSICO?

Los ‘cremas’ sumaron tres puntazos en la altura. Comenzaron con el marcador en contra con un golazo de tiro libre de Minzum Quina, no obstante, sobre el final, le dieron vuelta a Ayacucho FC con autogol de su arquero Ítalo Espinoza y una jugada individual de Andy Polo.

Por su parte, los ‘blanquiazules’ ganaron por la mínima diferencia a Universidad Técnica de Cajamarca con un tanto de Hernán Barcos. Lastimosamente, no corrió con la misma suerte en la Copa Libertadores y cayó 2-1 ante Colo Colo en Chile. Edgar Benítez puso el descuento en el Monumental.

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Universitario, no cree que haya una ventaja por llegar mejor al partido del domingo. ““En los clásicos no hay favoritos, no importa si uno viene mejor o peor, son partidos que todos los jugadores quieren jugar”.

El uruguayo tendrá la baja de Rodrigo Vilca, quien fue expulsado ante los ‘Zorros’. Pero ha podido recuperar dos piezas fundamentales en su esquema titular. Se trata de Aldo Corzo y José Carvallo, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones y trabajaron a la par de sus compañeros.

Carlos Bustos podría rotar algunos jugadores, pues la seguidilla de partidos puede verse reflejado en el campo. El argentino tendrá a todo su plantel a disposición para parar un buen once y tratar de sumar un triunfo para colocarse mejor en la tabla de posiciones del campeonato peruano.

LOS ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS: UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA

2021: Universitario de Deportes 1 - 2 Alianza Lima

2020: Universitario de Deportes 2 - 0 Alianza Lima

2019: Universitario de Deportes 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Universitario de Deportes

2018: Alianza Lima 2 - 1 Universitario de Deportes

DATO: Los dos clubes se han cruzado en 263 oportunidades, solo contando partidos oficiales del campeonato local, pues también se midieron en la Copa Libertadores (12 compromisos), Copa Sudamericana (2 compromisos) y amistosos (88 compromisos).Alianza Lima es el más ganador con 101 triunfos. Universitario consiguió la victoria 88 veces. Además, quedaron empatados en 74 ocasiones. Conoce más información del historial y estadísticas del enfrentamiento más popular del país.

