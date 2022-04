Facebook: la historia del ‘pollo vivo o muerto’ participó en concurso de inglés y se convirtió en viral

¿El pollo está vivo o muerto? El relato de Pedro Castillo.

Cuando Pedro Castillo era candidato a la presidencia de la República, una de sus presentaciones públicas se hizo bastante conocida por una historia que contó. Era el relato de un niño que llevaba un pollo y que buscaba engañar a su maestro.

Sin embargo, por la forma como Castillo lo contó, sonó bastante confuso: “Una vez, una tarde llevaba a un niño, un pollo a la espalda y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro y le decía, quería hacerle caerles ya preguntarle si estaba vivo o estaba muerto”.

“Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, el niño, el profesor entrega, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo le torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto”, contaba el hoy presidente en un confuso relato.

En realidad se refería a una historia con origen en Grecia:

Un día un adolescente, conversando con un amigo, dijo:

– Creo que sé cómo engañar al sabio. Voy a llevarle un pájaro que sujetaré en la mano, y le preguntaré si está vivo o muerto. Si dice que está vivo, lo apretaré y una vez muerto lo dejaré caer al suelo; si dice que está muerto abriré la mano y lo dejaré volar.

El joven llegó hasta el sabio y le hizo la pregunta:

– Sabio, el pájaro que tengo en la mano, ¿Está vivo o muerto?

El sabio miró fijo al joven y le dijo:

– Muchacho, la respuesta está en tus manos.

Lo cierto es que esta historia se ha hecho bastante viral. Es por ello que llamó la atención la utilización de este cuento en un concurso de inglés. Ocurre que el instituto IPCNA lanzó un concurso a través de Facebook donde invitaba a sus seguidores a escribir una historia de tema libre que tenga entre 250 y 300 palabras y esté escrita en inglés. Lo llamaron Writing Challenge y generó bastante interacción en sus redes sociales.

Lo curioso es que los usuarios tomaron con humor el concurso. Muchos se animaron a traducir conocidos relatos en español. Uno de ellos, se animó a traducir el cuento de Castillo:

“Once one afternoon a child was carrying a chicken on his back, the chicken the teacher did not know what he was carrying, and he wanted to ask the teacher and told him he wanted to make him believe and told him, ask him if he was alive or dead. If he was dead, he would show him the chicken alive, but if he was alive, excuse me, if he was dead, if the teacher told him that the child was dead, the teacher gave him... the child gave him alive, but if he told him that he was dead, the boy was alive. he twisted the neck of the chicken he showed him the dead chicken he didn’t know what to do. Neither he nor the child was with that trap to make the teacher and the child asks the teacher says teacher teacher tell me the chicken I have in my hands is it alive or dead”, comentó. El comentario logró varios likes, pero fue a través de WhatsApp que logró viralizarse.

Concurso de inglés

