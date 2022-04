Álvaro Gutiérrez advirtió previo al Universitario vs. Alianza Lima: “No soy el mismo que dirigió su primer clásico”

Álvaro Gutiérrez habló de su experiencia dirigiendo clásicos en conferencia de prensa.

Álvaro Gutiérrez tiene una carrera de entrenador de 18 años y a lo largo de ella pudo estar presente en clásicos del fútbol uruguayo. Ahora vivirá el enfrentamiento más popular del Perú entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el que se jugará este domingo 17 de abril a las 15:00 en el estadio Monumental.

“Yo creo que la experiencia de haber dirigido este tipo de partidos es fundamental. Yo no soy el mismo entrenador cuando dirigí mi primer clásico . Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser entrenador en varios países. Algunos con buen resultado y otros no tanto”, declaró en conferencia de prensa.

“Hay factores que con el correr de los partidos vas aprendiendo. La manera de como entrenan los jugadores y el planteamiento. Hay clásicos donde yo los corría de atrás a los rivales porque necesitaba ganar y otros donde yo venía mejor y me servían otros resultados. Todo eso me ayudó a desarrollar diferentes estrategias, pero cada cotejo te va nutriendo de experiencia”, agregó.

El técnico de 53 años pasó muchos años en el fútbol de su país. Estuvo a cargo de Nacional durante dos períodos y salió campeón en dos ocasiones. En ese tiempo pudo enfrentar a Peñarol en el clásico uruguayo.

Gutiérrez va a dirigir su primer clásico en el Perú, pero antes participó en Uruguay.

Álvaro Gutiérrez contó cómo viven en la interna el partido ante Alianza Lima del fin de semana. “En Universitario somos conscientes que jugaremos ante un gran equipo. Nosotros tenemos futbolistas de gran experiencia y nuestra clara meta es llevarnos los tres puntos”.

Asimismo, tuvo palabras para su rival. “Considero que Alianza Lima es un club grande, con un gran plantel. Y si bien no se ve reflejado su poderío en la tabla de posiciones, en un clásico eso se disipa totalmente”. Los ‘blanquiazules’ se ubican en la decimotercera posición con ocho unidades.

LAS BAJAS DE UNIVERSITARIO

El ‘charrúa’ habló sobre las bajas para enfrentar a los ‘íntimos’. Guillermo Larios y Rodrigo Vilca no podrán ser tomados en cuenta tras ser expulsados en la última victoria ante Ayacucho FC. Ellos se suman a los lesionados Luis Urruti y Jorge Tandazo. Los demás están aptos para disputar el compromiso, pero hay dudas como José Carvallo y Alex Valera.

Vilca recibió la doble amarilla ante los ‘Zorros’, por ello Andy Polo se perfila como titular. El extremo nacional marcó el gol del triunfo en la última jornada y mostró todas sus condiciones. Volverá a chocar con los ‘íntimos’ después de seis años.

“José Carvallo ya está dado de alta médica, otra cosa es el alta deportiva. Estamos muy contentos con Romero, pero aún no he tomado una decisión. José me va a dar mucha experiencia. Diego me va a dar la seguridad y está excelente físicamente”, manifestó Gutiérrez. Falta definir quien atajará el partido del domingo, recordemos que el capitán de la ‘U’ fue operado por una apendicitis.

¿CÓMO LLEGAN AMBOS CLUBES AL CLÁSICO?

Los ‘cremas’ sumaron tres puntazos en la altura. Comenzaron con el marcador en contra con un golazo de tiro libre de Minzum Quina, no obstante, sobre el final, le dieron vuelta a Ayacucho FC con autogol de su arquero Ítalo Espinoza y una jugada individual de Andy Polo.

Por su parte, los ‘blanquiazules’ ganaron por la mínima diferencia a Universidad Técnica de Cajamarca con un tanto de Hernán Barcos. Lastimosamente, no corrió con la misma suerte en la Copa Libertadores y cayó 2-1 ante Colo Colo en Chile. Edgar Benítez puso el descuento en el Monumental.

