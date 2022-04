Familia busca a joven que desapareció hace dos semanas y temen por su vida

Mujer salió a buscar trabajo y desaparece | VIDEO: América Tv

Una joven desapareció hace dos semanas luego de salir a trabajar, en Villa El Salvador. Su familia no tiene ninguna información de su paradero o estado y están preocupados, ya que Fabiola Zumaeta Cisneros tiene a un pequeño que todos los días reclama por ella.

La última vez que fue vista por sus padres, ella les dijo que saldría a trabajar a Villa El Salvador, pero su última comunicación con un amigo fue desde la ciudad de Iquique, en Chile, por lo que temen que su vida esté amenazada, debido a que no logran comunicarse con ella y no saben qué decirle a su hijo de seis años.

Según contó su hermana al noticiero de América Noticias, la joven de 29 años había conseguido un trabajo por tres días en Villa El Salvador. No les pareció raro, pero, cuando se comunicaba con su hermana, le decía que no le permitían usar el celular.

“Es que no podemos grabar, hay cámaras. Ni sacar el ‘cel’”, le escribió Fabiola a su hermana en un mensaje de WhatsApp.

En otra conversación, su familiar le reclama por la falta de comunicación con su hijo y le pide conversar con él. “Ya se queda tranquilo, también se preocupa por tí, aunque no creas”, le dijo. “Si sé, pero estoy bien”, le respondió Fabiola.

Tiempo después, la joven sostuvo que no iba a poder regresar a tiempo para el cumpleaños de su mamá, porque le habían pedido que trabaje por más días y no le pagarían hasta que termine.

“Me han pedido que trabaje por más días y si no termino, no me pagaran. Al parecer no estaré en el ‘cumple’ de mi mamá. Llegaré sábado por la mañana, así”, le dijo por un mensaje.

Pero Fabiola no llegó el sábado, como había dicho; y desde el 29 de marzo dejaron de tener noticias de ella. Ya han pasado dos semanas y aún no tienen información de su paradero.

Sin embargo, una foto que le envió a un amigo de su almuerzo es lo último que se sabe de ella. Además, este indicó que se encontraba en Iquique, Chile, y no en Villa El Salvador, a donde iba inicialmente.

“Estoy de pasadita, nomas, y de aquí me voy para santiago (...)”, le comentó por un audio.

INCENDIO EN LA DIRINCRI DIFICULTA AVANCE DE LA DENUNCIA

La familia de Fabiola ya hizo la denuncia correspondiente por su desaparición. Esta ya llegó a la División de Investigación de personas desaparecidas de la Central Operativa de Investigación Policial (DIRINCRI). Sin embargo, debido al incendio que se dio el pasado 3 de abril, el proceso se ha estancado.

“Me dicen que va a demorar ahora porque no hay luz por el motivo que hubo un incendio. Entonces, yo pido que nos apoyen en agilizar lo más antes posible la geolocalización de su teléfono y el levantamiento de su teléfono”, explica la hermana de Fabiola.

Como se recuerda, este incendio afectó el piso 12 del edificio y llegó a ser catalogado como Código 3: un incendio fuera de control. En este piso se ubicaba la División de Lavado de Activos, mientras que la División contra el Crimen Organizado está en el piso 13. Se necesitó al menos ocho unidades de bomberos para apagar el fuego en el edificio, cuya causa aún está en investigación. Según informaron las autoridades, toda la documentación estaba digitalizada, por lo que no se perdió nada grave.

La familia de Fabiola solo pide que su hija, hermana y madre regrese a casa. Para cualquier información, la familia dejó dos números celulares como contacto:

902 186 789 / 934 275 309

