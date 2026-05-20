Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Una estación de servicio en Lima, Perú, experimenta una alta demanda de combustible durante la hora pico, con vehículos formando fila frente a los modernos surtidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Lima mantiene la atención de conductores, transportistas y familias peruanas por la significativa diferencia observada entre estaciones de servicio. Según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), este miércoles 20 de mayo de 2026 se registran variaciones de hasta cinco soles por galón entre los puntos de venta más caros y los más económicos de la ciudad. Esta situación evidencia la importancia del comparador de precios, que se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan administrar mejor el gasto en combustible.

Precios de la gasolina en Lima al 20 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este miércoles son los siguientes:

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Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,39 por galón

Precio máximo: S/ 23,65 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

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Precio mínimo: S/ 19,49 por galón

Precio máximo: S/ 25,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 27,99 por galón

La variación entre el precio mínimo y máximo refleja la dispersión tarifaria entre distritos y estaciones de servicio. Conocer esta diferencia puede representar un ahorro significativo para quienes cargan combustible con frecuencia.

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Un conductor paga con soles peruanos en un surtidor de combustible que muestra el logo de Osinergmin, destacando la supervisión regulatoria en el sector energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 21,44 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65, y el premium entre S/ 21,58 y S/ 27,99. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,15 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 21,15 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,02 y el diésel desde S/ 24,89.

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Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,99 y S/ 20,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 19,21 en el distrito de Santiago.

Un surtidor moderno de gasolina de Petroperú muestra precios digitales elevados en una estación de servicio urbana en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

Facilito es la herramienta oficial creada por Osinergmin para que los consumidores puedan comparar precios de combustibles en tiempo real en todo el territorio peruano. Está disponible en la página web Facilito y como aplicación móvil para sistemas iOS y Android, con descarga gratuita. Su diseño permite un acceso rápido y sencillo, facilitando que cualquier usuario consulte y tome decisiones informadas antes de abastecerse.

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Una persona utiliza un smartphone con la aplicación Facilito de Osinergmin en la pantalla para consultar los precios de combustible en una estación de servicio, promoviendo decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma ofrece información actualizada no solo sobre precios de gasolina y diésel, sino también sobre gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), tanto en su versión automotor como envasada. Facilito posibilita ubicar la estación de servicio más cercana con los mejores precios según la localización del usuario. Esta función adquiere relevancia ante la dispersión de tarifas observada en Lima y otras ciudades del país.

Los precios publicados en Facilito son reportados directamente por los operadores de las estaciones de servicio mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin y tienen carácter de declaración jurada. Si se detectan diferencias entre el precio mostrado y el efectivamente cobrado en el establecimiento, esto constituye una infracción administrativa que puede derivar en sanciones para el operador responsable.

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Un despachador de gasolina de Primax señala el precio de S/ 25.00 por galón a un conductor visiblemente preocupado en un grifo de Perú, reflejando el impacto del alza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El incremento en el precio de la gasolina en Perú responde a factores internacionales y locales. La volatilidad del precio internacional del petróleo crudo representa el principal determinante, ya que las cotizaciones fluctúan diariamente en los mercados globales. Cuando el valor del barril aumenta, las estaciones de servicio en el país ajustan sus precios en la misma dirección.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, influyen de forma significativa en el mercado mundial de hidrocarburos. Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, señala que la percepción de riesgo en esa zona incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista. La dependencia peruana de combustibles importados amplifica el impacto de estos movimientos internacionales en el mercado interno.

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A estos factores se suman los impuestos locales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que inciden directamente en el precio final para el consumidor. Los costos asociados al transporte y la distribución hacia regiones apartadas, junto con los márgenes de ganancia definidos por cada estación de servicio, explican la variabilidad de precios observada entre distintos distritos y ciudades del país.

Este mapa conceptual muestra la distribución y comparación de precios de combustible en diversos distritos de Lima, Perú, destacando las variaciones en estaciones de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en el transporte y la economía familiar

El aumento en el precio del combustible ya se refleja en el transporte público de Lima y otras ciudades. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los conocidos como ‘Chinos’ han sumado desde marzo un recargo de S/ 0,50 en rutas con alta demanda. Los taxis colectivos que conectan zonas como Acho con distritos periféricos, entre ellos Puente Piedra y Zapallal, han elevado el costo del pasaje de S/ 7 a S/ 10, conforme a reportes difundidos por la prensa local.

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Este encarecimiento repercute con más fuerza en los hogares de menores ingresos, que destinan una parte considerable de su presupuesto mensual al transporte y la alimentación. El alza de los pasajes reduce el margen disponible para otros gastos esenciales, agravando la presión sobre la economía familiar.

Ante este panorama, gremios y organizaciones sociales han solicitado la intervención del Estado para mitigar el impacto en la economía doméstica. Entre las principales demandas figuran la reducción de impuestos al combustible y la aplicación de subsidios focalizados dirigidos a los sectores más vulnerables.

Consumidores hacen fila para abastecer sus vehículos en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, donde un letrero digital muestra los altos precios del gasohol, diésel y GNV, con logos de Facilito y OSINERGMIN visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

Una estación de servicio urbana en Lima, Perú, exhibe surtidores con carteles digitales mostrando precios variables de gasohol, diésel, GNV y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rentabilidad del GNV

El Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) son dos alternativas utilizadas como combustibles en vehículos, especialmente en países donde el precio de la gasolina y el diésel es elevado. El GNV está compuesto principalmente por metano y se almacena en estado gaseoso a alta presión, mientras que el GLP es una mezcla de propano y butano que se almacena en estado líquido a presión moderada. Ambas opciones ofrecen ventajas ambientales y económicas respecto a los combustibles tradicionales.

En cuanto a la infraestructura, el GNV requiere estaciones de carga especializadas, así como cilindros reforzados en los vehículos debido a la alta presión a la que se almacena el gas. El GLP, por su parte, necesita tanques adaptados, aunque las conversiones suelen ser más sencillas y el repostaje más rápido. Sin embargo, la red de estaciones de GNV suele ser más limitada en comparación con el GLP, dependiendo del país o la ciudad.

Desde el punto de vista económico, el GNV suele ser más barato por unidad de energía respecto al GLP y a los combustibles líquidos. Este menor costo permite a los usuarios de GNV obtener un ahorro significativo en el gasto mensual de combustible. En operaciones urbanas o de alta rotación, la amortización de la conversión se logra en un periodo corto, haciendo del GNV una opción atractiva para taxis, flotas y transporte público.

El ahorro con el GNV puede variar según el país y el precio local de los combustibles, pero en promedio representa entre un 40% y un 60% menos en comparación con la gasolina. Por ejemplo, si un conductor utiliza GNV en lugar de gasolina, puede ahorrar varios cientos de dólares al año, dependiendo del kilometraje y el tipo de vehículo. Este ahorro, sumado a la reducción de emisiones contaminantes, motiva a muchos propietarios a considerar la conversión a GNV como una inversión rentable.