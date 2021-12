Callao: Menor de 15 años fue contactada por desconocidos para trabajar como anfitriona y ahora está desaparecida

Fuente: RPP Noticias

Una menor de 15 años ha sido reportada como desaparecida luego de salir de su vivienda en el Callao este martes, 22 de diciembre. Se dirigía a casa de su tío, a una cuadra de la suya, pero nunca llegó.

La meno, identificada como Sofía Marroquín, salió de su casa a las 2:30 de la tarde. La denuncia por desaparición ya se encuentra en la comisaría del distrito.

Los familiares de la menor informaron a RPP Noticias que días antes le había llegado un mensaje donde se le ofrecía trabajo como anfitriona. Afirmaron haberle dicho que borre el mensaje y bloquee el número. Además, dijeron que al revisar sus redes sociales no encontraron nada sospechoso.

“A eso de las 3 de la tarde del lunes ella recibe un mensaje de un desconocido diciéndole que podía ganar dinero como anfitriona. Ella inmediatamente llama a su papá, le muestra el pantallazo y le dice lo bloquee porque es mentira y solo ayer desapareció”, comentó el tío de la menor.

BRINDAN DETALLES QUE PUEDAN AYUDAR A ENCONTRAR A LA JOVEN DESAPARECIDA

Sofía Marroquín llevaba un polo color negro estampado con una figura del dibujo ‘Naruto’ el día que desapareció. Mide 1.60, es de tez trigueña y tiene el cabello lacio.

Además, la menor llevaba una mochila morada. Sus padres piden que si se sabe algo del paradero de la joven se comuniquen al 999126926 .

HASTA OCTUBRE YA SE HABÍAN REPORTADO MÁS DE 4 MIL JÓVENES Y MENORES DESAPARECIDAS EN EL PERÚ

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, solo de enero a setiembre del 2021, un total de 4,463 niñas, adolescentes y adultas mujeres fueron reportadas como desaparecidas (16 en promedio por día). Este número representaba un 9% más que lo reportado en el mismo periodo del 2020 (4,052).

Durante el pasado mes de septiembre, se habían reportado 416 desaparecidos. De esta cifra, 340 eran niñas y adolescentes mujeres, lo cual representa un 81% del total.

En el caso de la desaparición de mujeres adultas, la cifra que representa una ligera disminución del 6% en el registro respecto al mes anterior, agosto.

En los departamentos en los que se observó un incremento en casos de desaparición es en Callao, de 2 a 7, Ica, de 0 a 5, Piura, de 4 a 6, Lima Provincias, de 2 a 4, entre otros.

Estas cifras revelan que ni en la pandemia de la COVID-19 las mujeres han dejado de desaparecer.

Se recuerda que durante la cuarentena de tres meses y medio de 2020, más de 900 mujeres, el 70% menores de edad, desaparecieron en Perú. Este era un alza frente a las cifras previas, según informó en ese entonces la Defensoría del Pueblo.

“Durante la cuarentena, del 16 de marzo al 30 de junio, fueron reportadas como desaparecidas 915 mujeres en Perú”, dijo a la AFP Eliana Revollar, entonces responsable de Derechos de la Mujer de la Defensoría.

FEMINICIDIOS EN 2021: 4% MÁS QUE EL AÑO PASADO

Para el mes de noviembre, el Perú registraba 132 feminicidios en lo que iba del 2021. La cifra era la misma con la que el país cerró todo 2020 y representaba un aumento en 3,9 % superior a los 127 casos advertidos entre enero y noviembre del año pasado, según informó la Defensoría del Pueblo.

Las regiones con más ocurrencia de feminicidios fueron Lima (32), donde se concentra un tercio de la población, Arequipa (10), La Libertad (9) y San Martín (7).

El último reporte de la institución, sobre el tema, advirtió que la pandemia de la COVID-19 no impactó significativamente en la cantidad de casos. Por lo contrario, “la no disponibilidad de los servicios de atención invisibilizó el registro de algunos otros casos y no permitió una atención adecuada del problema”, señaló la Defensoría.

SEGUIR LEYENDO