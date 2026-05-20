‘Chorri’ Palacios dio concepto de Beto da Silva ante posible llegada a Sporting Cristal: “Dejó pasar el tiempo”

El exfutbolista habló de la posible llegada del atacante de Deportivo Garcilaso al cuadro 'cervecero'. (Video: Entre Bolas)

El presente de Sporting Cristal en la Liga 1 2026 ha encendido las alarmas entre sus hinchas. La serie de malos resultados dejó al equipo peligrosamente cerca de la zona de descenso y la inquietud se apoderó de la tribuna ‘celeste’. Esta situación llevó a la directiva a replantear su estrategia y buscar refuerzos para el Torneo Clausura, con la mira puesta en revertir el panorama adverso. El nombre de Beto da Silva, quien viene sobresaliendo en Deportivo Garcilaso, surgió como una opción que podría renovar las esperanzas del plantel.

Justamente, Roberto Palacios se refirió a la calidad del atacante y a su carrera, marcada por momentos de gran potencial y altibajos inesperados. “Es un jugador importantísimo, un delantero que realmente ha dejado pasar el tiempo porque él tranquilamente estaría en un nivel sumamente importante. Lo tuve yo de muchacho en Cristal cuando me retiré. Vi la capacidad que tenía, la fortaleza que tenía, pero lamentablemente no sé qué pasó con él, dejó pasar el tiempo, ahora ya no sé con cuántos años está, pero claro, es un jugador con mucho talento”, indicó ante la prensa.

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El ‘Chorri’ remarcó que el habilidoso jugador siempre mostró condiciones excepcionales para destacar a nivel profesional. Sin embargo, reconoció que es difícil comprender por qué su proyección se vio interrumpida: “No sé si estará en los planes de la directiva. Yo creo que la persona indicada sería Julio César Uribe o la directiva que te pueda decir si es que hay la posibilidad de que llegue a Cristal. Yo no te podría decir eso, pero sí te puedo decir que es un delantero que tiene mucho potencial”.

Beto da Silva lleva 5 goles y 3 asistencias en 14 partidos con Deportivo Garcilaso en el Torneo Apertura 2026. - créditos: Deportivo Garcilaso

El comentarista Diego Rebagliati fue el encargado de informar sobre los movimientos de la directiva ‘rimense’ respecto a Beto da Silva en Fútbol Satélite. “Pregunté por Beto da Silva y me dijeron que lo veían más hacia fin de año. En más de una oportunidad han hablado con él, pero que también entendían y creo que el entorno coincide que cortarle este momento en su club no tendría mucho sentido”, detalló sobre el caso.

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Beto da Silva sobre su recuperación futbolística tras superar lesiones

El propio Beto da Silva ha explicado públicamente el proceso que le permitió recuperar su nivel tras años marcados por las lesiones. “Hoy me encuentro bien, he vuelto a disfrutar el fútbol. Estuve muchos años al margen, no podía encontrarme, le había perdido el encanto por el tema de las lesiones. Me he preparado mucho desde hace algunos años para ya no tener ninguna. También he tenido la suerte de encontrar grandes entrenadores y preparadores físicos que me han ayudado, porque creo que mi tema siempre ha pasado por ahí, por la condición física”, precisó.

El delantero de 29 años relató que, durante su búsqueda por una solución, acudió a especialistas de renombre internacional: “La verdad que nunca tuve una evaluación exacta de lo que tenía. Me fui por todos los lugares posibles. Me fui hasta Italia, acudí al nutricionista de Messi, a todos lados”.

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El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.

Da Silva reconoció que su principal dificultad estuvo relacionada con la fuerza muscular y la recurrencia de desgarros. “Eso fue lo que me dijeron en la época que llegué a Melgar. Mariano Soso me llevó allá y había un preparador físico llamado Juan, que se enfocaba mucho en la fuerza y él me decía ‘has tenido tantos desgarros que tu problema es la fuerza’”, explicó.

A partir de esa experiencia, el canterano de Sporting Cristal modificó sus rutinas de entrenamiento: “Entonces empecé a hacer cierto trabajo de fuerza que lo hago hasta el día de hoy, en la casa, en las tardes. Eso me ha mejorado muchísimo. Considero que pasaba por ahí”.

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