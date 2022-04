El desopilante recibimiento de Oscar Ruggeri a Ricardo Gareca en ESPN: “Se hizo los dientes”

Así recibió Oscar Ruggeri a Ricardo Gareca en ESPN. Ambos comparten una gran amistad.

No cabe duda que hay una gran química entre Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri. Así lo demostraron en el programa ‘F90′ de ESPN, donde el entrenador de la selección vivió singular momento cuando el campeón del Mundo con Argentina (1986) lo saludó en el arranque de la charla con el panel deportivo.

Como se pudo ver en imágenes, el eterno alumno de Carlos Bilardo sonrió al ver a su amigo en el set y rápidamente salió despegado de su asiento para molestar al ‘Tigre’, quien jamás imaginó el comentario que le haría en vivo. “Se hizo los dientes”, lanzó Ruggeri.

“Por favor, salí...”, respondió un tímido Ricardo Gareca mientras abrazaba a su ex compañero de selección. “Me corres todo acá”, agregó el técnico al notar que podía despeinarlo. Eso, por supuesto, generó las risas de todos en ESPN.

Tras ello, ‘Pollo’ Vignolo buscó que su invitado comentara sobre el comportamiento de Oscar Ruggeri. “Hay momentos que yo estoy bien, pero habla él y chao. En un problema de él, termino metido yo”, contó el técnico de la ‘bicolor’.

Amistad sin límites: el desopilante recibimiento de Ruggeri a Gareca en ESPN. (Video: F90).

“Un vez me preguntó con quién jugaba y yo le respondí: Brasil. Entonces me dice ‘anda al frente, no te cag... y sal con 3 delanteros’. Es lo que te comenta. No se hace problemas. Creo que pierde la perspectiva. Siempre ha sido directo”, reveló.

“Podemos estar reunidos con familia y estamos 2 horas viendo la televisión y no decimos alguna palabra. Jamás me enojé con él”, sostuvo Ricardo Gareca sobre la gran amistad que tiene con Oscar Ruggeri de toda la vida. Grato momento en directo.

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina como parte del descanso que se ganó tras lo vivido en la última fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022, donde la selección peruana consiguió el quinto puesto y clasificó al repechaje mundialista.

Tras su estadía en su país natal, el DT volverá a Perú para preparar el viaje a España, lugar que eligieron para preparar el encuentro por el pase al Mundial. Una vez en Europa, buscarán algún amistoso internacional. Se habla de Marruecos. Aún no hay nada confirmado.

