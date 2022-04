Valery Revello explota tras indirectas a Sergio Peña y Lorena Celis: “Todos saben que he sido fiel”

Valery Revello, aún esposa de Serio Peña, asegura que jamás le fue infiel al futbolista y que su círculo cercano lo sabe. (Composición Infobae)

Valery Revello sigue recibiendo una ola de críticas por haber sido ampayada ingresando a un hotel con el tablista Sebastián Bernos, cuando todavía seguía casada con Sergio Peña. Pero ahora enfrenta una nueva polémica, y es que Amor y Fuego emitió un informe sobre las indirectas que, supuestamente, le envía a Lorena Celis, la rumoreada nueva saliente del futbolista.

“Es que en serio hay algunas que se pintan de ‘ay pobrecitas, pobrecitas’ y la verdad no tienen nada de pobrecitas, si supieran”, fueron las palabras de Revello que escuchó Lorena, las cuales desataron su indignación. Sin embargo, se negó a hablar mal de ella porque no la conocía en persona.

Pero las indirectas no quedaron allí porque Valery continuó haciendo de las suyas en TikTok. “Tú eres el que sigue a todas y yo soy a la que todos siguen”, dijo en un clip. De inmediato, los usuarios arremetieron contra la influencer peruana por continuar refiriéndose a su expareja, teniendo en cuenta que ella fue quien terminó siendo ampayada con otro hombre.

Valery Revello continúa con las indirectas a Lorena Celis y Sergio Peña. VIDEO: TikTok

Harta de las acusaciones de infidelidad, Valery realizó una transmisión en vivo para asegurar, nuevamente, que ella jamás le fue infiel a su esposo. Recordemos que Revello asegura que en el hotel de San Bartolo no solo estaba con Sebastián Bernos, sino también con su hermano.

“Tengo que recibir un montón insultos, un montón de comentarios que no son verdad. Todo el mundo sabe cómo han sido las cosas, no lo digo por ustedes que ven el programa (Amor y Fuego), sino por la gente cercana a nosotros, tanto mi familia como la de la otra parte. Lo saben perfectamente”, dijo como primer punto bastante molesta.

NIEGA SEGUIR HABLANDO DE SERGIO PEÑA

Además, indicó que no habla de su expareja como así la prensa de espectáculos lo sugiere. En los últimos días, la morocha modelo se volvió noticia por “molestarse” con Peña porque se enteró durante una transmisión en vivo que ya no le compartía más su cuenta de Netflix.

“Se dice que yo digo algo de la cuenta de Netflix, no es verdad. Se está inventando una historia que nada tiene que ver. Yo estaba con mi mejor amigo, quería ver una serie y ahí recién nos dimos cuenta. Nos quedamos en shock, pero yo no ataqué a nadie. No crean historias”, explicó.

Antes de despedirse, le pidió a Amor y Fuego que investigue mejor cómo se dieron las cosas de su rumoreada infidelidad, ya que ella jamás sacó los pies del plato. “ Me molesta todo lo que se dice de mí, que no es verdad. Todo el mundo sabe que soy una persona digna, y que he sido fiel TODO el tiempo. Nada más. Todo el mundo sabe la verdad y ya me cansé de estar aguantando tantos insultos cuando no me lo merezco. Pónganse a investigar cómo han sido las cosas”, dijo.

Valery Revello responde a quienes aseguran que sigue hablando de Sergio Peña y Lorena Celis, su rumoreada nueva pareja | VIDEO: Instagram/@ valeryrevello)

