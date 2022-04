Adolescentes dejan en alto nombre del Perú tras coronarse subcampeonas en mundial femenino de matemáticas

Conoce a las grandes campeonas de matemáticas.

Un gran orgullo para nuestro país, luego que Dariam Caparachín, Carla Fermín, Flor Luna y Jazmín Chávarri unieran lo mejor de su talento en el certamen de matemáticas . Durante casi una semanas, las estudiantes compitieron con otras alumnas de diversos países.

La competición internacional se llevó a cabo de forma híbrida (presencial y virtual) desde el 6 al 12 de abril, donde 200 representantes de 55 países, como EE. UU., Rusia, Alemania, España, Japón, Brasil, Finlandia han dado lo mejor de sí durante las reñidas pruebas.

El conjunto peruano se ubicó en el primer lugar a nivel de Iberoamérica y segundo a nivel mundial, solo debajo de Estados Unidos. Lideró los primeros puestos con medallas doradas de Carla Fermín (Colegio Saco Oliveros), quien obtuvo 40 puntos; Dariam Caparachín (Saco Oliveros) con 34, y Flor Luna (Prolog) con 33 puntos. La medalla de plata fue para Jazmín Chávarri (Jorge Basadre de Trujillo), quien logró 23 puntos.

La competencia se llevó a cabo en dos días consecutivos. Cada día se desarrolló un examen de tres problemas con una duración de cuatro horas y media. Cabe destacar que en el primer día Carla alcanzó el puntaje perfecto (nota 20) y en el resultado final estuvo a dos puntos de lograr la máxima puntuación.

Olimpiadas de matemáticas.

CAMPEONAS CON HISTORIA

Carla Fermín, de 17 años, se posicionó con el segundo mejor puntaje en la EGMO, concurso en el que suma su cuarta medalla de oro, siendo las anteriores en Ucrania 2019, Países Bajos (Holanda) 2020 y Georgia 2021.

“Esta competencia nos encuentra con mucha mayor experiencia que en ediciones anteriores. Por mi parte siempre es un placer representar a mi país a nivel internacional. Estas olimpiadas además son una linda oportunidad de conocer cuánto ha incrementado nuestro nivel de cara a futuros concursos”, señaló Carla.

Con 16 años, Dariam Caparachín, alumna de la misma institución educativa, se presentó por segunda vez en esta olimpiada y volvió a alcanzar el esperado galardón de oro. Cabe recordar que en 2021 obtuvo el mayor puntaje de la delegación peruana.

“Siento que participar otra vez me dará mucha mayor confianza para mi futuro, no solo en olimpiadas sino también a nivel académico. He estudiado mucho y desarrollado posibles problemas que nos tocará resolver en el evento. Es clave concentrarse, pero también debemos ser muy creativas al momento de señalar el camino del resultado , los jueces califican eso y es un ejercicio que practico casi siempre”, comentó la estudiante.

Ambas estudiantes se preparan ahora para continuar con sus estudios en las más importantes universidades del mundo como Instituto de Tecnológico de Massachusetts (MIT) de EE. UU., donde ya se encuentran otros estudiantes peruanos que han logrado importantes victorias en este tipo de competencias.

