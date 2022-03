Congreso: Flor Pablo buscará la censura de Enrique Wong por supuestos vínculos con el MTC

Congreso: Flor pablo buscará la censura de Enrique Wong por vínculos con el MTC

Una nota periodística ha logrado ampliar la distancia entre los congresistas no agrupados del Partido Morado con un integrante de la Mesa directiva. Por su parte, la congresista Flor Pablo anunció que se presentará una moción de censura contra el segundo vicepresidente del Congreso Enrique Wong tras revelarse los vínculos que lo mantedrían cercano al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión del cuestionado exministro Juan Silva.

“El Congreso no está cumpliendo con su función de fiscalización. Ayer ha salido el tema del congresista Wong, quien es parte de la Mesa Directiva, y no se ha oído ninguna crítica. Nosotros estamos presentando una moción de censura al señor Wong como parte de la Mesa Directiva porque no es correcto (lo que se dio a conocer) y tenemos que ser fiscalizadores comenzando en casa”, dijo Pablo en conversación con el programa “Sálvese quien pueda”.

Junto a ella, sus compañeros Ed Málaga y Susel Paredes, presentarán este martes el documento en la mesa de partes. “Tenemos que fortalecer la institucionalidad tanto del Legislativo como del Ejecutivo”, dijo para luego agregar que la popular frase “otorongo no come otorongo” ya no tendrá cabida y mostrarán que “no vamos a ser permisivos”.

AMISTADES PELIGROSAS

Allegados al congresista Wong habrían sido ubicados en puestos claves del Ministerio de Transportes durante la gestión de Silva. Estos habrían sido designados a la provincia constitucional del Callao, zona a la que representa el parlamentario de Podemos Perú. Entre los nombres mencionados en el reportaje, resalta el de Manuel Talavera, asesor principal del congresista.

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) designó el 21 de diciembre pasado a Talavera como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Los vínculos con el ministro habrían quedado demostrados a través de un video en que el congresista y el entonces ministros están reunidos y el primero agradece por la designación de quien calificó como uno de “sus hombres de confianza”.

| Imagen: Punto Final

Wong aseveró a “Punto final” que no impulsó el nombramiento de su asesor. “Lo cortés no quita lo valiente ni el don de gente que pueda tener uno”, dijo a modo de descargo. Sin embargo, este no sería el único asesor implicado. Carlos Rodríguez Cervantes también estuvo en la terna de postulantes para miembro del directorio de Enapu a propuesta de Silva. Este también planteó la designación del citado asesor como presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional.

“Tengo un gran equipo de asesores”, dijo en otro momento. “Nosotros podemos proporcionar gente preparada. Y en esto no me refiero solo a Podemos Perú, sino a todos los partidos”, fueron las palabras del congresista al intentar explicar los vínculos con la cuestionada gestión.

Cabe recordar que el exministro de Transportes Juan Silva fue nombrado por Karelim López durante su intervención ante las autoridades en su intento de convertirse en colaboradora eficaz. Junto al presidente de la república, Pedro Castillo, integraría una mafia desdel el MTC, según López. “Desconozco a la señora Karelim, son cuestiones mediáticas, yo las calificarías como chismes y no se ajusta a la verdad lo que se dice en televisión”, fue la reacción del entonces ministro tras conocerse las declaraciones de la cuestionada empresaria.

“A la señora Karelim no la conozco, nunca la he conocido en mi época en que he sido ministro, no ha visitado el ministerio. Ella no tiene que hablar cosas que no sabe y como quiere ser aspirante, pienso que tiene que enlodar; y si prueba ella sabrá por qué lo hace tendrá que tener los argumentos necesarios”, agregó.

