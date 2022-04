Fray Vásquez, sobrino prófugo del presidente, reaparece en audiencia: “Me he puesto a buen recaudo”

Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo. | Imagen: Redes Sociales

Fray Vásquez Castillo, uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo y quien cuenta con orden de prisión preliminar, apareció este lunes 11 de marzo, aunque a través de videollamada, para declarar ante el juez Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, en la audiencia que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra; en contra su primo, Gian Marco Castillo Gómez; el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco; y otros implicados en el caso Puente Tarata.

Alrededor de las 11:15 de la mañana, Vásquez Castillo se conectó a la audiencia virtual desde el lugar donde se encuentra escondido. Indicó que se está “a buen recaudo” y consideró que las acusaciones en su contra son para perjudicar al gobierno de su tío, Pedro Castillo.

“AI igual que mi primo Gian Marco Castillo, somos parte de una persecución política y mediática. Me he puesto a buen recaudo, señor magistrado, porque las intenciones de la señora fiscal (Karla Zecenarro) en este tema es querer lastimar no a mí, sino al gobierno de turno”, manifestó.

Además, dijo conocer al empresario Zamir Villaverde desde que lo contactó para el alquiler de vehículos.

También negó conocer a algún funcionario del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o algún empresario.

“Alquilar un vehículo no es delito. Tener negocios con personas no es novedad para que eso se tome como argumento para querer condenarme o retirarme la libertad por 36 meses injustamente”, argumentó.

Fray Vásquez Castillo declara: “Me he puesto ha buen recaudo, quieren hacerle daño al Gobierno”

NIEGA REUNIONES

Además, aseguró que ni él ni su primo Gian Marco Castillo han tenido reuniones en el interior de Palacio de Gobierno con la lobbista Karelim López y aspirante a colaboradora eficaz.

“Mi persona ha ido en varias ocasiones a Palacio de Gobierno y eso no lo puedo negar porque lo he dicho en la comisión del Congreso y en declaraciones que ya he dado. Mi persona ha ido solamente por motivos estrictamente familiares. No hay otro ambiente donde yo me haya reunido con esa señora (Karelim Lopez)”, dijo.

También negó haber recibido algún tipo de dádiva, regalo o viaje a cambio de buscar favorecer a empresas con licitaciones de obras estatales.

“Se dice que mi persona obtenía obsequios, regalos, viajes. Mi persona nunca ha salido del país, jamás hemos recibido nada, al igual que mi primo Gian Marco”, indicó.

Del mismo modo, negó haber llevado empresario al pasaje Sarratea para que se reúnan con el presidente de la República, Pedro Castillo.

Al terminar de dar sus declaraciones, el juez Manuel Chuyo dio por concluida la audiencia y señaló que dará lectura de su decisión este martes 12 de abril a las 16:00 horas.

36 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA

Cabe señalar que el pasado 7 de abril, el Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva para siete investigados por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal, en el marco del caso Provías Descentralizado (Puente Tarata III).

El pedido fue hecho por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, liderado por la fiscal Karla Zecenarro Monge. Los investigados incluidos en la orden de prisión preventiva son:

1. El exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo.

2. El exdirector de Provías Descentralizado, Víctor Valdivia Malpartida.

3. El funcionario de esta entidad, Edgar Vargas Mas.

4. El empresario Zamir Villaverde García.

5. El empresario Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

