Semana Santa: esta es la mejor hora para comprar vuelos baratos

Si quieres viajar a buen precio, vete preparando el despertador porque te va a tocar madrugar.

La costa, sierra y selva de nuestro país se preparan para recibir a cientos de turistas que aprovecharán los feriados de Semana Santa 2022 para poder hacer turismo interno. Además, hay otros que juntan estas fechas con sus vacaciones para planificar viajes para conocer destinos internacionales. A causa de la demanda que se genera, los viajeros tienen más opciones de conseguir vuelos, paquetes turísticos, alojamiento y más con un costo accesible.

Si es tu primera vez viajando o deseas ahorrar tiempo, puedes conseguir un pasaje de avión para vivir una experiencia completa, desde que ingresas al aeropuerto y abordas. Para los que desean ahorrar dinero, la recomendación recae en planificar, ya que de esta manera conseguiremos algunos beneficios.

Con la proximidad de las festividades, un gran número de aventureros inician una cacería para elegir los mejores horarios, asientos y vuelos en relación al precio. A continuación, te vamos a presentar uno de los trucos que se ha hecho popular en los últimos años, eso sí, requiere fuerza de voluntad para realizarlo.

¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA CONSEGURI VUELOS BARATOS?

Quienes son viajeros frecuentes y algunos extrabajadores de compañías aéreas han revelado algunos consejos para comprar vuelos baratos. Aunque no son reducciones de grandes sumas de dinero, nos permite ahorrar. Para esto, tienes que apoyarte de tu alarma y ser constante si es que no encuentras lo que deseas ese días.

Según la información que maneja Kayak, la herramienta de metabúsqueda, la mejor hora y el mejor día para reservar un vuelo o un hotel son los días martes a las 3 de la madrugada. Se estima que en ese momento es aprovechado por las compañías aéreas y los hoteles para sacar sus plazas más económicas. Eso sí, no vas a encontrar ofertas con el 70% de reducción al instante, ya que este sistema de trabajo funciona con un margen de unos tres meses. Por ejemplo, si deseamos viajar por Fiestas Patrias, debemos realizar la reserva en mayo.

Esto no determina que no encuentres pasajes a un precio accesible, ya que muchas aerolíneas y plataformas en las que ofrecen estos servicios presentan datos actualizados de los viajes programados, por lo que puedes encontrar uno, pero quizás no en el asiento u horario específico que deseas.

Incluso, cuando se aproximan los feriados y celebraciones especiales en el país, las compañías, tanto aéreas como terrestres, ofrecen una serie de beneficios en los servicios, así como diferentes precios a los que se puede acceder, con algunas limitaciones, como por ejemplo, tamaño del equipaje y selección de asientos.

¿Sabías qué...? Hay un dato curioso sobre esta fecha y porqué algunos no se animan a viajar en este día. Explican que los martes se asocian a la desgracia que ocurrió a causa del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, el cual coincide con el mismo día. Esta sería una de las razones por las que algunos viajeros prefieren subir al avión en otra marca del calendario.

PROTOCOLO COVID-19 EN EL AEROPUERTO

Esta es la lista de pasos a seguir que todos los viajeros deben cumplir si es que realizarán su viaje por medio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

- Viaje ligero y evite demoras. Puede revisar la lista de objetos permitidos aquí.

- En el aeropuerto y durante el vuelo se exige el uso de doble mascarilla o una mascarilla con gran capacidad de filtración (N95, KN95, FFP2 o KF94), excepto menores de dos años.

- Distanciamiento social, no menor de un metro.

- No acuda al aeropuerto con acompañantes, a excepción de las personas que necesiten asistencia especial.

- Si presenta algún síntoma relacionado al COVID-19 o malestar físico, no acuda al aeropuerto. Contacte a su aerolínea para reprogramar su vuelo.

- Realice el check-in electrónico antes de asistir al aeropuerto.

- El aeropuerto Jorge Chávez opera las 24 horas del día.

- Solo podrán ingresar al terminal, los pasajeros cuyo vuelo esté programado dentro de las próximas 2 horas si es un vuelo nacional y 3 horas si es un vuelo internacional. No se permitirá el ingreso al aeropuerto antes del tiempo señalado.

