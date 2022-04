Semana Santa en Perú: los teléfonos de emergencia que siempre debes llevar contigo

Teléfonos de emergencia para Semana Santa. Composición.

El sector turismo se vuelve a reactivar globalmente con la llegada de los días no laborables de Semana Santa 2022. Y los peruanos buscan cualquier forma de despejar sus mentes en tiempos de crisis en estas fechas de festividad y feriados. Sin embargo, siempre ocurre un imprevisto durante los viajes y desconocemos a quien pedir ayudar.

Para eso están los teléfonos de emergencia estatales, en donde podemos llamar a la PNP, atención médica, denuncia de maltrato, entre otros. Y es importante que conozcas sus números y donde ubicarlos, con el fin de tener precauciones durante estas fechas, ya sea viajando o estando en casa. Toma nota.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

En el Perú, cuentas con distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:

Principales números de emergencia a nivel nacional

- Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 014118000 opción 6

- Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100

- Central policial: 105

- EsSalud a nivel nacional para información sobre coronavirus (COVID-19): 107

- Policía de carreteras: 110

- Infosalud: 113

- Defensa Civil: 115

- Bomberos: 116

- Cruz Roja: 01 266 0481

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)

Para atención en las regiones. Amazonas, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco, puedes llamar al 106.

Ambulancias en Lima:

- Alerta Médica: 01 261 0502

- Clave Médica: 01 265 8783

- Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

- Ambulancias de EsSalud en Lima: 117

Por otro lado, también puedes llamar a los números del serenazgo de Lima, que estarán en sus páginas oficiales o en Facebook. Ello también para las regiones y sus respectivas municipalidades. La finalidad es que tengas al tanto los números para cualquier emergencia durante las celebraciones por Semana Santa.

Conoce si este año podrás pasar Semana Santa en las playas del Perú.

RESTRICCIONES CONTRA EL CORONAVIRUS

El Gobierno ha dispuesto una serie de medidas y recomendaciones a nivel nacional para enfrentar la pandemia por la COVID-19 en el Perú. Según lo establecido en el Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, desde el 1 de abril de 2022 debes respetar las siguientes indicaciones de manera obligatoria:

- Respetar el distanciamiento físico, no menor de 1 metro, entre personas.

- Priorizar actividades dentro de tu mismo núcleo familiar.

- Lavarte frecuentemente de manos.

- Usar mascarilla o doble mascarilla, según corresponda.

- Evitar aglomeraciones.

INGRESO A PLAYAS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y PISCINAS

Si eres mayor de 12 años y deseas ir a playas, ríos, lagos, lagunas y piscinas, debes presentar tu carnet físico o virtual que acredite haber completado, en el Perú o el extranjero, tu esquema de vacunación contra la COVID-19, y la dosis de refuerzo para mayores de 18.

Aunque no hay un toque de queda establecido de manera oficial por el gobierno, es posible que las autoridades municipales tomen medidas para controlar el acceso a estos espacios públicos, con el fin de que no se generen aglomeraciones y que esto cause contagios de coronavirus.

En los próximos días se podrían emitir modificaciones en las restricciones por el periodo de Semana Santa, días no laborables en los que se registra una gran movilización de peruanos y extranjeros, quienes tienen como principal misión hacer turismo interno en los feriados establecidos.

SEGUIR LEYENDO