Críticas al Congreso por no incluir al pan y aceite en exoneración del IGV

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, firmando la autógrafa de ley que exonera el pago del IGV de alimentos como el lomo fino, faisán, gallina de Guinea y otros productos importados.

El Congreso de la República es el blanco de las críticas tras conocerse que, al exonerar temporalmente el Impuesto General a las Ventas (IGV) a algunos productos de la canasta familiar como el pollo, los huevos, el azúcar y los productos cárnicos, no incluyó el pan y el aceite. En su lugar, colocó el lomo fino, faisán, gallina de Guinea y otros productos importados.

Esto fue revelado por el propio premier Aníbal Torres, quien a través de su cuenta de sus redes sociales pidió al Legislativo que corrija “rápidamente” la ley aprobada por haber priorizado alimentos que no son de consumo popular en el Perú.

“Al recibir la autógrafa de la ley notamos que el Congreso desvirtuó el proyecto, al exonerar al lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, leche condensada, lasagna, ravioles, entre otros, que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos”, escribió el presidente del Consejo de Ministros.

Tras darse a conocer que no se bajarán los impuestos al pan y aceite, rápidamente el hashtag #CongresoMiserable se convirtió en tendencia en Twitter. Miles de usuarios rechazaron “la gran idea” del Parlamento.

Una de las integrantes del Congreso que se pronunció en contra de esta medida fue la legisladora no agrupada del Partido Morado, Susel Paredes, quien indicó que la ley debe observarse para que solo beneficie a quien más lo necesita.

“Mi voto, y el de mis colegas de bancada, fue en contra del Proyecto de Ley para exonerar del pago del IGV a alimentos esenciales de la canasta básica familiar. Deben ser sólo alimentos esenciales y sólo beneficiar a quien más lo necesita. La ley debe observarse”, precisó.

Según trascendió, el Ejecutivo observará la norma firmada ayer por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al considerar que solo debe incluir productos con mayor incidencia sobre el gasto de las familias más pobres. Desde Palacio buscan que la exoneración dure solo tres meses y sí abarque al pan y aceites comestibles.

“EL SUELDO ES LO DE MENOS PARA LOS CONGRESISTAS”

Entre las críticas al Gobierno, varias personas recordaron una entrevista de Susel Paredes en donde declaró que “el sueldo es lo de menos para los congresistas, y la plata estaría en no probados negociados. Por ejemplo, si presento una ley para que no se usen los plásticos, y digo aumenten tres años más [hasta que entre en vigencia], eso le conviene a un negocio, no es cierto. Eso lo pongo como un ejemplo. Pero ahí estaría la plata de verdad”, indicó.

En otro ejemplo, dijo que puede ser que una universidad necesite de una ley para que le den una segunda o tercera oportunidad de licenciamiento. Una universidad no necesariamente de Lima, porque puede ser de regiones.

“¿Tú crees que 15 mil soles es lo que los hace quedar? No, pues hermano. Los hace quedar porque [les piden] vótame por esa ley para que me den una segunda oportunidad, o para que me amplíes [el plazo]. ¿Eso crees que es gratis? Gratis es solo la leche de la teta de tu madre, todo lo demás se compra de una u otra manera. Quién sabe si me llevan a ética…”, refirió.

Reiteró que no es por el sueldo de congresista de 15 mil soles, sino que la plata está en el lobby, porque “te dicen por esta ley 100 mil dólares, por esta ley 50 mil dólares, no votes por esto, vete de viaje, pide licencia sin goce de haber. Eso no es un invento nuevo. Montesinos les daba plata a algunos de los congresistas para que se vayan de viaje a Europa y a Susy Díaz le dieron plata para que se vaya a Tacna. Pobrecita en vez de irse a Europa...”.

Susel Paredes señaló que habría congresistas lobistas. VIDEO: RPP

