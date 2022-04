Semana Santa 2022: ¿Está permitido acampar en las playas del Perú?

¡Atención! Conoce si este año podrás pasar Semana Santa en las playas del Perú.

El sector turismo se vuelve a reactivar globalmente con la llegada de los días no laborables de Semana Santa 2022. Esta industria que tiene un gran papel en la economía peruana se vio afectada con el inicio de la pandemia. Este hecho causó que se detuvieran las actividades temporalmente. Fechas como estas son importantes para los trabajadores y para los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que inician viajes por todo el Perú.

Como se recuerda, antes de que se detectara el SARS-CoV-2, este feriado de abril era esperado con ansias por los peruanos, quienes aprovechaban los días lejos de sus centros de labores para salir de viaje a rutas cortas cerca a Lima o al interior del país. Una de las escenas más recordadas era la que se vivía en las playas, ya que un gran número de compatriotas llegaban con sus implementos para acampar y pasar el fin de semana largo.

Con las nuevas restricciones impuestas en el territorio, y si estás pensando en organizar un campamento con amigos o familiares, debes conocer las medidas que necesitas cumplir, y sobre todo, si es que hay la autorización para pasar la noche en este espacio público que registra una gran fluidez de visitantes. Quienes muestran mayor interés son los bañistas y los que practican deportes acuáticos.

¡Prepárate para viajar! Semana Santa en Perú: consulta el precio de pasajes aéreos y en bus para este feriado

¡Atención! Conoce si este año podrás pasar Semana Santa en las playas del Perú.

INGRESO A PLAYAS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y PISCINAS

Si eres mayor de 12 años y deseas ir a playas, ríos, lagos, lagunas y piscinas, debes presentar tu carnet físico o virtual que acredite haber completado, en el Perú o el extranjero, tu esquema de vacunación contra la COVID-19, y la dosis de refuerzo para mayores de 18.

Aunque no hay un toque de queda establecido de manera oficial por el gobierno, es posible que las autoridades municipales tomen medidas para controlar el acceso a estos espacios públicos, con el fin de que no se generen aglomeraciones y que esto cause contagios de coronavirus.

En los próximos días se podrían emitir modificaciones en las restricciones por el periodo de Semana Santa, días no laborables en los que se registra una gran movilización de peruanos y extranjeros, quienes tienen como principal misión hacer turismo interno en los feriados establecidos.

¿EL ESTADO DE EMERGENCIA AFECTA AL TURISMO?

Recientemente, el presidente Pedro Castillo declaró en estado de emergencia la red vial nacional, la cual reúne a las articulaciones que conectan a Lima con el resto del país. De acuerdo a la norma, esta medida solo recaerá en aquellas personas que generen caos en las carreteras -como bloqueos y asaltos- siendo detenidos por las fuerzas del orden.

En relación a los viajeros que circulen por el Perú, estos no serán intervenidos, por lo que no hay algún tipo de limitación para su traslado, ya sea en las rutas o espacios turísticos. Se recomienda que porten en todo momento el DNI para ser identificados de ser necesario.

No te olvides revisar: Turismo en Perú: revisa los protocolos para viajar desde el Aeropuerto Jorge Chávez

¡Atención! Conoce si este año podrás pasar Semana Santa en las playas del Perú.

RESTRICCIONES CONTRA EL CORONAVIRUS

El Gobierno ha dispuesto una serie de medidas y recomendaciones a nivel nacional para enfrentar la pandemia por la COVID-19 en el Perú. Según lo establecido en el Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, desde el 1 de abril de 2022 debes respetar las siguientes indicaciones de manera obligatoria:

- Respetar el distanciamiento físico, no menor de 1 metro, entre personas.

- Priorizar actividades dentro de tu mismo núcleo familiar.

- Lavarte frecuentemente de manos.

- Usar mascarilla o doble mascarilla, según corresponda.

- Evitar aglomeraciones.

SEGUIR LEYENDO