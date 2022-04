Fonavi: Las consecuencias de la devolución de aportes en la economía peruana

El pleno del Congreso aprobó por insistencia la devolución de aportes a exfonavistas. | Foto: Infobae

El pasado 7 de abril, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que garantiza el cumplimiento de la devolución del dinero de los trabajadores que contribuyeron al Fonavi. Esta dispone que se priorice a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Se aprobó con 101 votos a favor, sin registrarse votación en contra o abstenciones. La autógrafa tiene por objeto la implementación inmediata de la Ley 31173, que ya garantizaba el cumplimiento de la norma para la devolución del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron a dicho fondo.

Sin embargo, esta norma abre muchas preguntas, especialmente sobre cómo se realizaría el desembolso y con qué dinero , ya que el fondo fue derogado en 2004.

Esta devolución significa una suma de S/ 42 mil 8 millones de soles, la cual, según el economista y analista político, Miguel Santillana, tendría que salir del presupuesto del Gobierno, de S/ 185 mil millones. “Es imposible que el Estado peruano asuma eso sin que tenga que endeudarse para pagar”, expresa.

“Esto es un gasto extraordinario que nadie había previsto. O sea, fuera de romper el presupuesto, tendrías que endeudarte, recortar las partidas a (otros ministerios) para poder pagar a estos señores, lo cual no tiene sentido”, añade el economista.

Argumentos para observarla:

Como se mencionó, el Poder Ejecutivo había observado dicha autógrafa de ley, alegando que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Con ello hace referencia a que el Poder Legislativo no puede “crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”, según la Constitución. Tampoco puede “aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo”.

También argumentaron que el monto final es seis veces más que los S/ 6 mil 684 millones que recaudó el Fonavi, representa cerca del 21% del Presupuesto del Sector Público y alrededor del 71% del gasto social en Salud y Educación para este 2022.

Entonces, ¿es viable la medida?

“Eso es populismo puro. No hay forma que un gobierno, no importa si es de derecha o izquierda, pague esta factura. Lo que tendría que hacer es devolver al empleador la plata, al empleado. Tendría que devolverle a cada empresa que aportó para la cuenta del Fonavi, lo cual tampoco puede ser”, señaló Santillana.

¿QUÉ PASARÍA EN LOS SIGUIENTES MESES?

El monto final es de S/ 42,008 millones de soles a favor de los aportantes, considerando el índice de precio al consumidor (IPC) y tanto aportes de los trabajadores como de los empleadores. Entonces, la devolución inmediata irá desde S/420 a S/700, para los 1.8 millones de fonavistas. Se ha creado un Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios y otros pasos a seguir para lograr esta devolución.

“Es una quimera. Los fonavistas estaban calculando más o menos 12 mil soles por cabeza, esas expectativas la generan a la gente. Pero eso es irrealizable. Sea un gobierno de izquierda o de derecha, eso es impagable y peor aún en un Estado como el actual, que está haciendo gastos excesivos”, opina el experto.

Santillana plantea que este pago no podría llegar en un peor momento, puesto que el equilibrio fiscal (equilibrio entre ingresos y egresos de una Nación) del país ya se había “roto” desde el mandato del expresidente Ollanta Humala.

“Supuestamente, lo íbamos a arreglar para no pasarnos del el 2% del déficit, pero con la situación actual, olvídate. (Querían) volver al 2%, y de eso se jactaba (Pedro) Francke. Logró bajar el déficit porque las empresas pagaron los impuestos extraordinarios y la minería tuvo un gran año, no por un logro suyo. No ha resuelto nada”, señaló.

¿QUÉ ES EL FONAVI?

El Fonavi, el Fondo de Vivienda de Interés Social, fue instalando por el expresidente Francisco Morales Bermúdez en el año 1979. Este consistía en un aporte del sueldo del trabajador y un aporte del empleador. El propósito era que, cada año, se sortearían viviendas entre de los aportantes.

El dinero empezó a ser utilizado en el año 1990, por el presidente Alberto Fujimori, para el manejo de la agenda fiscal. En el año 98, se le cambia el nombre a Impuesto Extraordinario de la Solidaridad y el año 2004 es derogado.

Se habría recaudado S/ 3 mil 200 millones de soles. En el 2008 se crea una comisión para la devolución de estos aportes y en ella se descubre que alrededor de S/ 10 mil millones de soles habían desaparecido. Este monto correspondía a lo usado en los años 90, para pagar el ajuste económico.

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS Y GESTIÓN DE ÓSCAR GRAHAM

Miguel Santillana ve en el actual ministro de Economía, Óscar Graham, un liderazgo débil. Tanto así que lo comparó con el primer mandato de Alan García.

“Es increíble que delante de sus narices la hayan sacado un incremento del salario mínimo del 10%, sin opinión del MEF, y todas estas cosas que están haciendo los políticos, cómo quitar (el IGV) a los alimentos. Yo me pregunto, ¿y cómo vamos a pagar eso? ¿De dónde va a salir la plata para pagar eso? Si está bloqueando a las empresas generadoras de dólares (industrias extractivas y las agroindustrias)”, finaliza.

