Prepara una rica pasta en salsa boloñesa con la siguiente receta peruana

Un nueva receta para preparar en casa, con la variedad de pasta que hay en el Perú no hay mejor forma de seguir probando platos que alimenten la gastronomía. En esta ocasión se trata de la salsa boloñesa, con una receta peruana que debes ponerlo a prueba con el fin de seguir practicando tus habilidades culinarias.

En ese sentido, Acomer.pe trae una receta práctica, fácil de comprender si en caso necesites apoyo de un familiar o amigo. La idea es que conozcas cómo preparar una pasta en salsa boloñesa sin quemar algo o fallar en el intento. Debes motivarte a romper esa barrera de no cocinar porque llegará el día en que vivirás solo y no podrás mantenerte comiendo comida rápida o de afuera.

Recuerda que lo importante es romper las barreras y seguir practicando. Por eso, presta atención a los ingredientes, que no se te escape alguno. Sobre la preparación, síguelo en orden y no olvides ningún detalle. Ponte a prueba que ya es hora de cocinar.

INGREDIENTES

- Aceite de oliva (3 cucharadas)

- Carne de res molida (150 gramos)

- Carne de cerdo molida (!50 gramos)

- Cebolla blanca (1/2 unidad)

- Apio picado finamente (2 cucharadas)

- Ajo picado (1 cucharadita)

- Zanahorita en cubitos (1/2 unidad)

- 1 de tarro de tomate italiano enlatado

- Vino tinto seco

- 1 hoja seca de laurel

- 1 ramita de romero

- 2 tazas de agua o caldo de res

- Sal y pimienta (al gusto)

- Pasta al diente (220 gramos)

PREPARACIÓN

- En una olla, echar 3 cucharadas de aceite de oliva. Añadir 150 gramos de carne de res molida y 150 gramos de carne de cerdo molida. Esta última aportará la grasa necesaria para que la salsa sea sabrosa y jugosa. Dorar a fuego medio durante 5 minutos.

- Agregar 1/2 unidad de cebolla blanca y sofreír a fuego lento durante 5 minutos. 2 cucharadas de apio picado finamente en la olla. Luego añadir una cucharadita de ajo picado y sofreír a fuego lento durante 5 minutos. Poner 1/2 unidad de zanahoria en cubitos.

- Insertar 1 tarro de tomate italiano enlatado. Si no lo consigues, puedes reemplazarlo por 6 tomates bien maduros sin pepas y sin piel.

- Añadir un buen chorro de un buen vino tinto seco a toda la mezcla que se ha conseguido y sofreír hasta que se desvanezca el alcohol.

- No olvidar 1 hoja seca de laurel y 1 ramita de romero. El siguiente paso es servir 2 tazas de agua o caldo de res a la olla. Cocinar a fuego lento durante 40 minutos.

- Retira las hierbas aromáticas y añade sal y pimienta al gusto. En caso la sal quede muy seca, agrégale más agua o caldo de res. Luego llega lo principal, la pasta al dente.

- Son 220 gramos lo que debes añadir en la olla con la mezcla para integrarlo. Servir en un plato y decorar con queso parmesano rallado o perejil.

VIDEO EXPLICATIVO

BENEFICIOS DE LA PASTA

Según La Vanguardia, su alto valor energético lo hacen un alimento idóneo para personas que realizan una alta actividad física. Además, los hidratos son de absorción lenta por lo que la energía se libera poco a poco. Por otro lado, el contenido en fibra de la pasta ayuda a regular el tránsito intestinal y combate problemas de estreñimiento.

No obstante, su alto aporte en gluten hacen que no sea un alimento apto para celíacos, a no ser que se consuma una variedad que no contenga esta sustancia. Incluso con más propiedades se basa en generar una digestión más lenta y fácil, lo que hace que sea menos pesada.

Por otro lado, de acuerdo con Pastas Doria, la pasta contiene hidratos de carbono para que el cuerpo funcione correctamente conocidos como azúcares o glúcidos. Tiene un gran porcentaje de hierro en donde el mineral interviene en procesos orgánico de todo el cuerpo para lo siguiente:

- Ayuda en la formación de los glóbulos rojos.

- Participa en el transporte de oxígeno en la sangre.

- Es un aliado de la concentración y de las funciones cognitivas.

Además, el portal señala que la pasta contiene vitamina A, ácido fólico y zinc. Esto último permite la intervención en la síntesis de ADN, buena cicatrización, entre otros.

