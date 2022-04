“Pedro Castillo es la consolidación de la improvisación y la falta de liderazgo”, sostiene politóloga Alexandra Ames

Pedro Castillo a las afueras del Congreso tras reunirse con la Junta de portavoces. REUTERS/Angela Ponce

No han sido los mejores días para el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo tras el anuncio de un toque de queda para Lima y Callao que terminó en protestas, destrozos y saqueos en el centro histórico de Lima. Al respecto, la politóloga Alexandra Ames compartió con Infobae Perú sus impresiones de las decisiones que debería asumir el Ejecutivo de querer detener la crisis que hoy enfrenta.

¿Qué revela del gobierno de Pedro Castillo la decisión de imponer un toque de queda?

Definitivamente la consolidación de la improvisación, pero antes que eso también revela la desesperación de saber que no tienen un liderazgo real que les permita controlar mejor a la sociedad.

Lo cual se demostró con la presencia de gente en las calles el mismo 5 de abril.

Fue realmente un fracaso, al punto que el presidente tuvo que suspender la medida. A pesar de que Pedro Castillo había dicho de palabra que dejaba sin efecto la norma, lo cierto es que esta seguía colgada en El Peruano sin escrito complementario que la derogara de manera formal. Estamos frente a un presidente de la república que no legitima sus propias decisiones a través de marcos normativos y eso ya es bastante preocupante.

¿Considera que el toque de queda ha sido la peor decisión tras el inicio de las protestas?

Lo que tenemos es la suma de una serie de malas decisiones. No es la peor, pero sí la gota que derramó el vaso de agua porque la gente siente mucha indignación al saber que la medida que se estaba dando no iba a solucionar los problemas reales de la gente. Se ha visto que la gente ha salido en diferentes puntos de la capital, en barrios alejados de los que se entiende como Lima moderna o el centro de Lima donde se han escuchado cacerolazos donde nunca antes había sucedido esto.

Limeños protestaron con cacerolazo en contra de Pedro Castillo

El hecho de que la medida la haya originado un supuesto informe de inteligencia trae nuevamente a discusión la capacidad de quienes rodean al mandatario.

Se pretendía evitar saqueos cuando fue lo que al final vimos al día siguiente. El mensaje que se nos está dando entre líneas es que estamos frente a un gobierno que no sabe tomar el control en momentos de crisis. Es ahí donde más nos hace falta liderazgos serios y responsables con equipos técnicos conocedores que puedan implementar soluciones reales.

Siendo “pueblo” una de las palabras más repetidas por el presidente Castillo, la decisión anunciada parecía haber olvidado el impacto que podía generar en este.

No creo que este gobierno haya mostrado un apego genuino al pueblo, es una narrativa que usaron en tiempo de campaña que les ha servido para llegar al poder. Cuando un gobierno no se rodea de los mejores técnicos para solucionar los problemas públicos del país, nos encontramos frente a un líder que le da la espalda al pueblo que son los ciudadanos que más necesitan del Estado. Nada se resuelve con equipos improvisados, incapacitados y menos con equipos que tienen cuestionamientos vinculados a la integridad pública.

¿Rodearse de buenos técnicos sería un salvavidas para Pedro Castillo o ya es muy tarde?

El gobierno ha involucionado los últimos meses, pero tras lo sucedido la última semana ha llegado a un punto de inflexión de no retorno. Pedro Castillo tiene dos caminos: prepararse para una salida en los próximos días o semanas o dar un giro radical, en el buen sentido de la palabra, a lo que viene realizando ya sea formando un equipo de ministros y viceministros que permitan enrumbar al país. Esta última opción la veo muy poco probable.

¿La designación del nuevo ministro de Salud es un primer signo de cómo ha entendido el presidente el sentir ciudadano?

El nuevo ministro de Salud es un claro ejemplo de que no hay un interés real de mostrar cambios. Cambian los personajes, pero no las actitudes ni lo que representan cada uno de ellos. Sale Condori, pero entra alguien muy similar a él.

Juramentación se llevó a cabo el 7 de abril, Día Mundial de la Salud. | Foto: Presidencia del Perú

¿Cuál sería el cambio radical que mencionó?

Sucede que hemos llegado a un punto donde no creo que la ciudadanía se quede contenta con un cambio de gabinete. A pesar de las medidas para detener las protestas, la gente siguió saliendo y fue peor, El alza de precios fue el punto de inicio del movimiento social, pero ya ha pasado a un segundo plano. Recordemos lo sucedido en Chile. Tras el alza de precios del metro, el gobierno decide hacer algo cuatro días después cuando eso ya no era lo que la ciudadanía reclamaba. Seguimos ante políticos que no están conectando con la real problemática.

La salida de Castillo llevaría a Dina Boluarte a la presidencia, pero, al igual que Vizcarra, llegaría sin respaldo en el Congreso y nacida de un gobierno deslegitimado.

Ella misma ha señalado que en el caso de ser la presidenta, ella renunciaría. Yo quisiera quedarme con lo que ha prometido.

Dina Boluarte responde así cuando le dicen "presidenta". VIDEO: Canal N

Es decir, tocaría asumir a María del Carmen Alva lo que supondría una convocatoria a elecciones generales.

Eso es lo que tendría que hacer la presidenta del Congreso en una situación como esta. Esperemos que se dé y no pretenda quedarse en el poder porque si bien hoy Pedro Castillo tiene una gran desaprobación, el Congreso tiene una desaprobación aún mayor.

