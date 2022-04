Daniel Salaverry: “El presidente está interesado en oxigenar su gabinete y mejorar los perfiles de los funcionarios

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

Daniel Salaverry fue consultado por los medios de prensa a la salida de Palacio de Gobierno acerca de los voceados para ocupar el Ministerio de Salud (Minsa), luego de que el exministro Hernán Condori fuera censurado por el Congreso de la República. Así, el consejero presidencial dijo que el presidente Pedro Castillo, y el primer ministro, Aníbal Torres, ya están evaluando algunos nombres para poder elegir el funcionario.

“Sé que están evaluando algunos nombres y que en las próximas horas, tal vez mañana, ya tendrán el remplazo”, dijo.

“El presidente está interesado, como les he dicho, en oxigenar su gabinete y mejorar, cada vez que se presente la oportunidad, los perfiles de estos funcionarios”, agregó.

Del mismo modo, fue consultado acerca de qué tipo de características o cualidades debería tener este futuro ministro. Ante ello, el consejero primero esclareció que esta es una decisión que va a tomar el presidente y el premier, y que él no tiene papel directo en ella. Así, aclaró que su cargo es ad honorem y él se limita a darle sus recomendaciones personales al mandatario.

Aun así, mencionó algunas de las cualidades que él, como en opinión personal, considera que debería tener el futuro titular del Minsa.

“Obviamente, primero, que no tenga ningún tipo de antecedentes, que sea una persona correcta en su trayectoria como médico; pero sobre todo como gestor. Porque no solamente tiene que ser un especialista en medicina, tiene que saber gestionar un ministerio, que no es fácil”, expresó Salaverry.

Congreso aprobó la mensura de censura a Hernán Condori y notificó al presidente Castillo, el 31 de marzo.

SOBRE LOS SOBRINOS DEL PRESIDENTE

Del mismo modo, Salaverry fue consultado acerca de la situación actual de los sobrinos del Presidente, quienes se encuentran todavía en calidad de prófugos. Cabe mencionar que ellos están siendo investigados por la Fiscalía y que el Ministerio del Interior los ha incluido en el Programa de Recompensas.

Ante ello, nuevamente declaró que él no aconseja al Presidente en temas legales. “No me corresponde, no soy su abogado ni soy abogado de su familia. Lo que hago es darle mi punto de vista”, dijo.

“Mi opinión personal es que cada vez que hay una disposición de algún órgano jurisdiccional, sea Ministerio Público o Poder Judicial, hay que respetarla y acatarla. Mi recomendación personal a las personas que están involucradas en estos hechos es que se pongan a derecho, que se presenten y demuestren que las acusaciones a las que están sujetas no tienen ningún argumento ni fundamento legal. Como haría cualquier ciudadano honesto y que se siente inocente de cualquier imputación”, declaró.

AUMENTO DE PRECIOS

Por otro lado, el consejero del Presidente, Pedro Castillo, también comentó que el Gobierno está evaluando dar algún incentivo o exoneración para los alimentos que están presentando un alza en sus precios, como el maíz.

“Quiero dejar claro, como lo ha dicho también el premier, que de ninguna manera el Gobierno puede regular los precios. Lo que puede dar es incentivos, bajar aranceles. Para ver de qué manera frena este incremento, producto no de una mala gestión económica en el país, sino producto del impacto que tiene nuestra economía, por lo que se está viendo en el exterior”, señaló.

El precio del maíz ha influido en el precio del pollo, el cual en algunas regiones alcanza cifras mayores a S/ 15 soles. Según el Boletín de comercialización y precios de AVES - Marzo 2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), este jueves 31 de marzo, “el pollo en pie se vendió a S/ 6.87 por kilogramo, incrementándose en diez céntimos respecto al día de ayer; no lográndose vender el total de lo ofertado”.

En el caso de las verduras, el incremento promedio del precio es de 107%, según el Reporte de Ingreso y Precios en el GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA del Midagri.

SEGUIR LEYENDO