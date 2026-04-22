José Jerí advierte posible demanda internacional en caso de incumplimiento en la compra de aviones F-16

La postergación de la adquisición de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos ha provocado una advertencia pública de José Jerí, expresidente encargado y actual congresista, sobre la posibilidad de una demanda internacional si el gobierno de José María Balcázar no procede con la compra.

“En caso se haya firmado en estos días algún tipo de compromiso, se tiene que cumplir con las etapas y plazos, toda vez que no hacerlo implicaría una demanda en tribunales internacionales (que podríamos perder), y en el que además de pagar la totalidad, no recibiríamos ninguna flota de aviones; es decir, dinero perdido“, alertó Jerí por medio de sus redes sociales.

Respecto a las versiones que sugieren que oficiales de la Fuerza Aérea del Perú habrían avanzado con la firma del acuerdo con las autoridades del Departamento de Defensa de los Estados Unidos pese a la orden de José María Balcázar, Jerí subrayó la confusión del momento político.

Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Lo único claro es que persiste la incertidumbre. ¿Se firmó o no se firmó? Lo que debió ser una renovación de flota programada que hacen los países para mejorar su capacidad disuasiva se ha vuelto en un ingrediente coyuntural de campaña política", sostuvo el congresista de Somos Perú.

La estimación de Jerí acerca de la magnitud del riesgo económico destaca que están en juego más de USD 3.500 millones comprometidos en la operación y advierte que, de perderse el eventual litigio externo, ese monto se pagaría “sin recibir nada a cambio”, es decir, dinero perdido.

Al cerrar su pronunciamiento, Jerí pidió a José Balcázar evaluar la conveniencia de la pausa en la negociación y recalcó que "hay que ser responsables“.

Ministros renuncian por compra de aviones F-16

La negativa del mandatario a continuar con la compra de aviones F-16 a Estados Unidos generó renuncias en el gabinete. Carlos Díaz, entonces titular del Ministerio de Defensa, y Hugo de Zela, excanciller, confirmaron su dimisión como ministros de Estado.

Crisis en el gabinete por compra de aviones F-16

Según relataron en conversación con RPP el viernes 17 debía firmarse el contrato, pero se enteraron por televisión nacional de que esto no ocurriría. De inmediato, De Zela, Díaz y el premier, Luis Arroyo, solicitaron una reunión con el mandatario para explicarle por qué esta decisión perjudicaría al país. Balcázar se habría negado a escucharlos y, en los días siguientes, ratificó su postura de que la compra de los aviones se concretaría recién en el próximo gobierno.

Sin embargo, el lunes 20 de abril, el ministro de Defensa autorizó que la Fuerza Aérea firme el contrato con la empresa norteamericana y, según De Zela, esto fue informado al presidente. En ese sentido, el exministro de Relaciones Exteriores fue sumamente crítico y calificó de mentiroso al mandatario por sus declaraciones, en las que niega la firma de este contrato.

“Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”, aseveró Hugo de Zela.

Ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino presentó su renuncia al cargo por discrepancias sustantivas en la compra de aviones caza. Latina

Por su parte, el ministro de Defensa afirmó en su carta de renuncia que “se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantengo una discrepancia sustantiva, particularmente por sus implicancias respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza para la defensa nacional, al considerar que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”, afirmó Díaz Dañino.

“Cabe precisar que todas las acciones vinculadas a este proceso de contratación, orientadas a su adecuada conducción dentro del marco constitucional y legal vigente, fueron oportunamente informadas a su Despacho y al del señor Presidente del Consejo de Ministres, a través de los canales institucionales correspondientes, en cada una de sus etapas”, afirma el extitular del Mindef al mismo tiempo que niega que el presidente haya tenido desconocimiento sobre el proceso de compra. De esta forma, el ex ministro de Defensa deja el cargo apenas 36 días luego de haberlo asumido.