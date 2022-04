Elena Conterno plantea salidas a la crisis: “Los demócratas deben hacer frente a los ataques del gobierno”

Elena Conterno analiza el panorama político.

Perú se encuentra sumido en una grave crisis política. El estallido social ha explotado en la cara de los gobernantes que siguen sin encontrar salidas, mientras el hartazgo en las calles continúa. En un momento como este, se espera que las autoridades asuman su rol para poner orden. Pero, ¿qué soluciones se vislumbran en esta crisis social?

Elena Conterno, exministra de Producción y titular de IPAE, señala que la reciente orden de inamovilidad dictada por el presidente Pedro Castillo es un paso más en un ataque sistemático a la democracia y al funcionamiento correcto del Estado.

“Hemos visto temas como la designación de ministros agresores, la destitución de la jefa del INPE, intentos de socavar la carrera magisterial y también sistemáticos intentos de ir contra la democracia. Asimismo, hemos tenido restricciones a la prensa, nombramiento de ministros simpatizantes con Sendero Luminoso, direccionamiento de la publicidad estatal, y los ascensos irregulares, Entonces, lamentablemente hay un comportamiento sistemático que hace insostenible la permanencia del señor Castillo”, apunta Conterno.

Ante esta situación, ve como una salida que se llegue a un acuerdo entre los demócratas de distintas tiendas políticas. Sostiene que son ellos quienes deben recuperar el liderazgo para hacer frente a estos ataques que estamos viendo del gobierno y también comportamientos inadecuados de varias bancadas en el Congreso.

“Existen demócratas comprometidos de distintos partidos, por lo que es importante una articulación y mirar no solamente una transición ordenada y democrática, sino también tener un mejor mediano plazo, con una verdadera reforma política que nos permita pensar en un desarrollo viable” , aseveró.

Afirma que en defensa de la democracia, el jefe de Estado no debe permanecer en la presidencia. “De ahí podemos hacer el símil con aquellas familias que tienen un agresor, una persona que los está violentando. Todos están en permanente alerta, bajo amenaza, así es lo que estamos viviendo, constante violencia, amenazas, contra la democracia, contra el funcionamiento correcto del Estado y además con serios indicios de corrupción. Entonces es importante reconocer que esto es insostenible”, refiere.

Para Conterno, en este proceso es clave tener una reforma política y luego ver en qué momento se convocan a nuevas elecciones. Porque así como no podemos tener mercado sin empresas, tampoco podemos tener democracia sin partidos políticos de verdad, afirma. Y cree que lo que tenemos ahora son cascarones, con personas que no tienen mayor compromiso con los partidos políticos, sin una ideología clara, y donde tampoco hay rendición de cuentas, transparencia, democracia interna, entre otros elementos clave.

Toda esta situación, explica, redunda en que no tenemos partidos que deberían ser un cimiento de la democracia y del desarrollo del país.

“En tanto no tengamos una reforma política y partidos políticos sólidos, la democracia seguirá siendo frágil. Si no tenemos ese elemento no vamos a poder avanzar de manera consistente en el progreso del país y por tanto de los ciudadanos”, manifestó.

SOCIEDAD CIVIL

Ciudadanos marchan en contra de las medidas de Pedro Castillo y tras la crisis social.

Elena Conterno sostiene que como ciudadanos, todos debemos involucrarnos en el contexto que vivimos. En esa línea, saludó que haya habido una nutrida marcha en rechazo al gobierno de Pedro Castillo. “Vimos a una ciudadanía indignada, saliendo a las calles, pidiendo que no solamente se deje sin efecto la inmovilización, sino en general que el sr. Castillo dé un paso al costado”, indica.

Sin embargo, cree que no se debe pasar por alto los casos de vandalismo registrados y apunta que los delincuentes deben ser investigados y sancionados.

En ese sentido, resalta que universidades, ONGs y gremios deben ser enérgicos para que puedan, a pesar de las dificultades que enfrentamos, lograr esta reforma política y tener un mejor escenario para el progreso de los peruanos .

