Selección peruana: periodista venezolano y su feroz crítica a la ‘bicolor’ si clasifica al Mundial de Qatar 2022

Crítica de periodista venezolano a la selección peruana si accede a la Copa del Mundo.

La selección peruana pudo conseguir el objetivo de tentar un cupo para el Mundial de Qatar 2022 luego de vencer al combinado de Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Aún deberá disputar el partido para el repechaje ante el representante de Asia para determinar si finalmente clasifica a la Copa del Mundo. En ese sentido, un periodista venezolano lanzó una feroz crítica en caso esto anteriormente mencionado llegue a suceder .

La persona en referencia es Federico Rojas, que en el programa ‘Fútbol Total’ de DirecTV tuvo una discusión con otros colegas respecto a las opciones del elenco nacional en la cita mundialista en caso llegue a superar la repesca ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Todo empezó cuando Claudio Husaín, uno de los panelistas, veía clasificado a Perú en este magno evento deportivo con resultados positivos ante Dinamarca y Túnez, tomando en cuenta que los daneses no estuvieron a la altura en la Eurocopa 2020, además de que es un rival al que ya enfrentó. “ A pesar de ser difícil el debut con Francia, lo veo (a Perú) sacándole resultados a Dinamarca y Túnez. A Dinamarca no lo vi futbolísticamente bien en la Euro. Fue más emoción por el mal episodio que tuvo Eriksen. Yo te digo, Perú tendría la suerte de jugar con el mismo grupo; que es un aprendizaje y ya no sería una sorpresa”, comentó el argentino.

En eso apareció Rojas para criticar a su compañero de programa. “ Tu argumento es que ya lo enfrentó hace cuatro años, y eso lo haces para alivianar lo que podría ser un resultado feo. Tu argumento es muy vago, esperaba que digas las cosas como se tienen que decir”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que mencionó que los franceses, vigentes campeones del mundo, golearían a la ‘blanquirroja’. “ Digamos la verdad, que Francia va a vapulear a Perú en el estreno. Si va al Mundial, la va a pasar muy mal con Francia. No queramos quedar bien con el público peruano. Yo sé que tú (Gustavo Cherquis) tienes un compromiso ahí, eres embajador honorífico del fútbol peruano”, añadió.

Precisamente, Gustavo Cherquis negó lo que dijo Federico para comentar que “ Francia es el gran candidato para quedarse con el campeonato del mundo, porque es una de las mejores selecciones y ha hecho cuatro años fantásticos ”, sentenció.

El comunicador de DirecTV entabló una discusión con sus compañeros del programa 'Fútbol Total' sobre la 'bicolor'. | Video: 'Chocolate Peruano'

PASE DE PERÚ AL REPECHAJE

La ‘bicolor’ logró acceder al repechaje tras quedar en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y sumar 24 puntos. De hecho, esto lo logró en la última jornada ante los paraguayos luego de ganarles. En tanto, sus máximos perseguidores como Colombia y Chile se quedaron fuera de la cita mundialista, pues dependían únicamente del resultado de la ‘blanquirroja’.

En el caso de los chilenos, es la segunda vez consecutivamente que se quedan fuera de la Copa del Mundo tras lo ocurrido para Rusia 2018, cuando culminaron sextos con 26 puntos, los mismos que Perú pero con peor diferencia de goles. Por su parte, los colombianos sufrieron un cambio de entrenador en pleno proceso clasificatorio tras la salida del portugués Carlos Queiroz para que ingrese Reinaldo Rueda. De todas formas, no le alcanzó, en lo que la prensa de ese país calificó como un rotundo fracaso.

EXPERIENCIA DE PERÚ EN MUNDIAL DE RUSIA 2018

En el caso que la ‘bicolor’ supere al representante de Asia, encajaría directamente al grupo D con Francia, Dinamarca y Túnez. Aunque no sería la primera vez que enfrente a ‘Les Bleus’ y a los daneses, pues ya se enfrentaron en el Mundial pasado y con sendas derrotas por 1 a 0 . De esta forma, Ricardo Gareca y compañía tratarán, primero de superar el repechaje y clasificar a la Copa del Mundo. Luego, de la experiencia acumulada, ir a ofrecer una mejor versión del equipo nacional.

Edison Flores marcando a Kylian Mbappé en el Perú vs. Francia del Mundial de Rusia 2018. | Foto: REUTERS

