Lo mejor de Gareca en conferencia de Perú: la preparación en España, los elogios a Cueva y su continuidad

Ricardo Gareca habló en conferencia pensando en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

Ricardo Gareca realizó conferencia de prensa para hablar de todo lo que se viene en los próximos meses, donde la selección peruana tendrá un partido vital para llegar al Mundial Qatar 2022. El técnico argentino tocó muchos temas y aquí lo repasaremos. Eso sí, antes de hablar de fútbol, pidió unidad en complicado momento social que atraviesa el país. “Respecto a todo lo que está viviendo el país, mandarles un abrazo grande. Es importante estar más unido que nunca para salir de esta situación”, arrancó.

“Perú va estar, para fin de mayo, en Europa. Allí haremos los días de adaptación. Estará previsto hacer algún partido internacional. Es de suma importancia para nosotros. Es un poco lo que está presupuestado. Partiremos con los jugadores de acá que estén citados”, dijo sobre la preparación que hará pensando en el repechaje.

“El país sería España (Murcia o Barcelona). Se están manejando esos temas. Solo hay diferencia de una hora con Doha . Eso nos daría la posibilidad de hacer la adaptación que necesitamos. También habría un partido amistoso, todavía no me lo han confirmado”, agregó.

“El equipo va a llegar bien. No vamos a tener inconvenientes. En un partido puede pasar cualquier cosa, enfrentamos a una selección que también tiene la aspiración de llegar al Mundial”, selló.

“Respecto a la lesión de Carlos (Zambrano), estamos viendo la posibilidad de un diagnóstico definitivo. No creemos que sea de magnitud importante que lo deje de toda la competencia. Eso es lo que me comunicó Néstor Bonillo (preparador físico)”, comentó sobre el ‘Kaiser’, que el último martes salió lesionado con Boca Juniors en Copa Libertadores.

“El tema de la renovación no lo hablaría en estos momentos. Primero porque se prorroga automáticamente ante toda situación que nos deje con chance de poder continuar (repechaje). Lo único que tengo en la cabeza es eso. No quiero proyectarme. Lo único que me interesa es ganar el partido que nos permitirá llegar al Mundial”, señaló.

Tras ello, habló de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “A los 2 los tenemos considerados, siempre y cuando tengan actuaciones en sus respectivos clubes. Con Paolo podríamos algo similar a lo que se hizo con Yotún, pero el problema son los tiempos. Como no están jugando es difícil verlos para el repechaje”.

“Ellos están enfocados en sus carreras deportivas. Eso los lleva a preocuparse para poder jugar. Si ellos nos quieren acompañar (al repechaje), nosotros estamos encantados. Para nosotros sería una alegría inmensa”, apuntó.

“Creo que André Carrillo va a llegar al repechaje . Está en el tiempo límite. Tratándose de él, y conscientes que se recupera rápido, los tiempos le van a dar. De todas maneras no vamos a apurar a nadie. Tienen que estar al 100%”, indicó.

¿Se operará el ‘Bambino’? “No creo que Gianluca Lapadula se vaya a aperar. Eso quedará para más adelante, cuando tenga un tiempo prudencial para que se pueda recuperar. Está en plena competencia con Benevento. En estos momento no tiene la posibilidad de operarse”.

“El balance de la Eliminatorias nos deja satisfecho. Claro que nos hubiera gustado clasificar de manera directa. Solo tengo palabras de agradecimiento por el gran esfuerzo que hicieron los muchachos. Fueron situaciones muy complicadas que nos tocó vivir por la pandemia. Nos ganamos el derecho de jugar el repechaje. Nadie nos regaló nada”, analizó.

“Lo de Cueva no solo es en esta Eliminatoria. Y más allá de los gustos futbolísticos, él nos aporta mucho. Siempre Cueva ha destacado. Es fundamental para nosotros. Se ha ganado esta consideración Mundial. Los elogios los tiene bien merecido. Siempre tuvimos esa clase de jugadores. Es un jugador distinto”, elogió.

“El tema de Aquino: va a estar totalmente recuperado. Es el deseo nuestro. Lo seguimos de cerca. En el caso de Yotún, por el esfuerzo que hizo, se ha sobrecargado. Es un tema de Roberto (Mosquera). Nosotros estamos en contacto”, reveló.

Sobre la posibilidad de volver a enfrentar a Francia y Dinamarca en el Mundial Qatar 2022, indicó: “Si clasificamos al Mundial... es una mera coincidencia. Esto lo contesto después del repechaje”.

“De Valera tenemos un concepto muy alto. Y todavía no ha desarrollado su verdadero potencial. Es un jugador que ha comenzado tarde. Va a ir mejorando. Tenemos mucha expectativa. Perú tiene futuro. A nosotros nos da tranquilidad”, sostuvo.

Para finalizar, habló de los rumores sobre el interés de otros países sudamericanos. “No voy a opinar. Estoy totalmente concentrado en Perú. Que se fijen en mí es un honor. Si no tengo contacto oficial, todos son rumores. Y ahora no tengo nada de nadie. En estos momentos no puedo juntarme con nadie”.