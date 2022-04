Ricardo Gareca criticó la poca infraestructura en Perú: “Lo mejorcito es de Cristal y Universitario. Alianza necesita mejorar”

Ricardo Gareca pidió mejor infraestructura para el fútbol peruano en conferencia de prensa.

A raíz del partido entre Sporting Cristal y Flamengo por Copa Libertadores, Ricardo Gareca tocó el tema de las falencias del fútbol peruano. Sobre todo resaltó la poca infraestructura deportiva que tienen los clubes nacionales. “Si falta eso, va a ser difícil competir a nivel internacional”, señaló en conferencia.

Pese a que no era favorito, el equipo de Roberto Mosquera le hizo partido a los brasileños, que llegaban con el cartel de subcampeón del torneo. Pese a ello, terminó perdiendo por 2-0 en el Estadio Nacional de Lima.

“¿Vieron el partido que hizo Cristal? Y no lo digo para quedar bien, pero estuvo a la altura. Me parece injusto el resultado. Mereció mucho más. No lo veo como justo el resultado. Compitió de igual a igual, no mereció perder”, arrancó el técnico argentino.

“Tanto Cristal como la U, en infraestructura, es de lo mejorcito que hay. Y dejo de lado a Alianza, que necesita una mejor infraestructura por su grandeza . Así todo, es poco. Se necesita mucho más”, indicó.

“La infraestructura nos va a dar la posibilidad de contar con mejores jugadores en todo aspecto. Nos va a dar la posibilidad de tener equipos fuertes y competitivos. También nos permitirá vender jugadores al exterior como corresponde”, sostuvo Ricardo Gareca.

“Mientras no pase eso, va a ser muy difícil para lo equipos peruanos competir a este nivel. Los equipos de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador... aparte del plantel que tienen, se refuerzan para ganar la Copa Libertadores”, agregó.

“Sporting Cristal se ha reforzado dentro de lo que ha podido, pero no ha traído lo que realmente tiene que traer. Aquí hacen al revés: el presupuesto les alcanza para ganar el campeonato, pero no para reforzarse. No mantienen lo que tienen y se desarman”, apuntó.

“Se necesita trascender a nivel internacional. Yo me solidarizo con los clubes de la liga profesional porque se les hace cuesta arriba competir afuera. Y no es por capacidad, sino porque se necesita otra iniciativa. Hay muchas cosas fundamentales que a uno lo lleva a ser mejor”, cerró Ricardo Gareca.