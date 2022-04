Ricardo Gareca ve difícil llegada de Guerrero y Farfán al repechaje: “No sé si nos dan los tiempos”

El estratega argentino llegó en el 2015 a la selección peruana. Foto: FPF.

Ricardo Gareca habló recientemente en conferencia de prensa y se refirió a al posibilidades que tienen Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de llegar al repechaje con la selección peruana. El estratega argentino fue sincero y directo con ambos jugadores y ve difícil su llegada por lo que tienen ritmo futbolístico. Aunque dio una mínima opción si se hace algo parecido al caso Yoshimar Yotún.

“Considero a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero Guerrero. Deben tener actuaciones, sino será difícil. Con Paolo montaríamos algo similar a Yotún, pero no sé si nos dará el tiempo. Si no comprobamos que ellos juegan antes del repechaje, las opciones serán nada”, comentó el técnico agentino en conferencia de prensa desde la Videna”.

Además, agregó que tiene al ‘Depredador’ como el gran referente de la ‘blanquirroja’, pero sus posibilidades son pocas. “Paolo Guerrero siegue siendo el capitán de la selección. Habrá que ver qué se puede hacer para que tenga competencia y si el tiempo alcanza. Si no juega, las posibilidades se reducen a nada”.

Recodemos que el partido por la repesca mundialista se jugará el próximo 13 de junio a la 01:00 p.m. (hora peruana) en Doha según confirmó la FIFA antes del sorteo mundialista. Si le gana a Emiratos Árabes Unidos o Australia (se definirá el 07 de junio), como ya es de conocimiento, entrará al grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán han jugado juntos en las divisiones menores de Alianza Lima y en la selección peruana. | Foto: AFP

LO ÚLTIMO DE PAOLO GUERRERO

El delantero viene recuperándose de su lesión el rodilla, aún no puede realizar trabajos con mucha intensidad, pero su regreso a las canchas se acerca. En los últimos días ha estado muy activo mediante sus redes sociales apoyando a la selección peruana en la última fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022.

Primero, hizo un reclamo a la Conmebol tras el gol no cobrado en la derrota con Uruguay en Montevideo y después se pronunció con un mensaje de aliento para sus compañeros por conseguir el tan ansiado repechaje ante Paraguay.

Paolo Guerrero no fue convocado para esta fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022.

LO ÚLTIMO DE JEFFERSON FARFÁN

La ‘Foquita’ pasó por el quirófano el pasado lunes 28 de marzo para realizarse una limpieza en la rodilla. Al parecer, el tratamiento no invasivo que estuvo llevando no resultó como esperaba y tuvo que tomar difícil decisión respecto a su lesión, que no le permitió debutar la presente temporada.

Jefferson Farfán quedó descartado para la fase de grupos de la Copa Libertadores con Alianza Lima y también para la primera fase. Hast junio no tendrá fútbol, por lo que si situación y posible convocatoria para el repechaje es aún más complicada.

Jefferson Farfán no jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores con Alianza Lima: el delantero volvió a operarse de la rodilla.

