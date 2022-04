“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”: cómo conseguir entradas para la preventa de la película

Conoce cómo adquirir entradas en Perú, para ver el pre-estreno de Doctor Strange. Foto: Marvel Studios.

Se ha anunciado la venta de entradas con nuevo spot para la película “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, meses después de la fiebre por el “Spider-Man: No Way Home”. Las expectativas son altas para el filme que se tendrá un pre-estreno el 4 de mayo. La noticia se supo mediante un spot exclusivo para la cadena de cines estadounidense AMC. En ese sentido, las preventas ya ha comenzado a repartirse en varios cines del mundo. Perú no es la excepción.

Como se recuerda, el estreno de la película está previsto para el próximo 5 de mayo, Cinemark, Cineplanet, Cinemark y Cinépolis han puesto a la venta su preestreno el 4 de mayo, con funciones que arrancan a partir de las 19 horas en diversos formatos para los idiomas inglés y español. El elenco dirigido por Sam Raimi incluye a Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

Por otro lado, el día de ayer se viralizó la caída de la página web de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis para la adquisición de entradas, que dejaron memes divertidos. Sin embargo, el problema se ha resuelto y varios usuarios colgaron en redes sociales su entrada lista para ver en vivo la historia que es protagonizada por Benedict Cumberbatch.

¿CÓMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS?

Las entradas pueden ser adquiridas vía online en las plataformas de Cinemark, Cineplanet, y Cinépolis, además de manera presencial en todos los Cineplanet del país y Cinerama.

Sin embargo, en caso aún no consigues tus lugares para ser de los primeros que vean la nueva aventura del hechicero —que con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos atraviesa las peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un misterioso adversario— sigue estos sencillos pasos. No pierdas el olfato por amor al cine y a las películas de Marvel para obtener tu boleto.

COMPRA VIRTUAL

- Primero, accede al sitio web o aplicación del cine

- Elige la ubicación del cine de tu preferencia.

- Elige la función que más se acomode a tus horarios.

- Los precios pueden variar conforme al complejo

- Selecciona tus asientos y ve a la forma de pago (tarjeta de crédito o débito).

- Recuerda que tienes 4 minutos para llenar tus datos.

COMPRA PRESENCIAL

- Acércate al Cinerama o Cineplanet más cercano a tu domicilio.

- ¡Ten paciencia! La atención es por orden de llegada, y es muy probable que haya cola.

- Muestra tu carné de vacunación y compra tus entradas.

- Es preciso recordar que el pago puede ser con tarjeta o efectivo.

- Debes tener en cuenta que algunas de las funciones cuentan con entradas vendidas, por lo que la capacidad de las salas puede verse reducida.

¿DE QUÉ TRATA DOCTOR STRANGE 2?

El hechicero se despierta con todas las noches con el recuerdo del mismo sueño que se transforma en pesadilla. No se deja de repetir que hizo lo que tenía que hacer para proteger al mundo. Su inseparable compañero Wong le da su apoyo y lo arrastra a la realidad expresándole que no puede controlar todo, ya que a consecuencia de eso abrió una puerta entre los universos, y no saben quién o qué la atravesará. Cuando todo se sale de control, Strange busca a Scarlet Witch para que lo ayude a entender lo que está pasando y pasará, pero ella le confesó que siempre escuchó que se trataba de algo peligroso... Y tenía razón.

Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Soo Cole, Tony McCarthy.

Dirección: Sam Raimi (trilogía de Spider-Man y el Despertar del diablo).

SPOT DE LA PELÍCULA

Marvel studios y Disney anunciaron la venta anticipada de entradas para la nueva película de Doctor Strange

