Rodrigo González pide evitar saqueos: “Nuestro principal enemigo es el Gobierno”

Rodrigio González arremete contra Pedro Castillo. (Foto. Instagram/ Andina)

Con el rostro bastante desencajado, Rodrigo González inició el programa Amor y Fuego y, ante de empezar con las notas de entretenimiento, y no dudó en pronunciarse sobre la situación que aqueja el país. Como se recuerda, violencia y caos se viven en las calles luego que protestas se salieron de control ante la intervención de efectivos de la PNP que buscaban desbloquear la Carretera Central y parar los ataques de los manifestantes contra otras unidades de transportes que no acatan paro.

“Nuestra, misión, muestra función y para lo que estamos acá es entretenerte, es lo que hacemos en este horario, hoy por el aire de Willax Televisión, desde hace más de 13 años. Sin embargo, no podemos ser ajenos, no vivimos en un mundo paralelo porque seamos entretenedores, eso no significa que no estamos preocupados, que no estamos consternados al igual que el resto de peruanos como nosotros”, inició Rodrigo González.

“Nuestra solidaridad con todas las familias que están perdiendo seres queridos producto del paro de transportistas, los violentos saqueos que están ocurriendo y de los hechos que estamos viendo que están pasando gracias al gobierno de turno en nuestro país”, acotó el presentador de TV, quien estaba acompañado de su compañera Gigi Mitre, quien lucía mucho más enojada con la situación.

Rodrigo González estalla contra Pedro Castillo y pide evitar saqueos: “Nuestro principal enemigo es el Gobierno”. (Video: Willax TV)

GIGI MITRE FURIOSA CON PEDRO CASTILLO

La conductora de TV dejó ver lo furiosa que estaba con el gobierno de Pedro Castillo, calificándolo de nefasto. Indicando, incluso, que el mandatario no sabe dónde está parado, pues si bien es cierto, no tiene la culpa de todo lo que ocurre en el país, tiene - señaló - poca capacidad de reacción.

“Bueno, yo no tengo nada más que decir, la frustración y la indignación que sienten muchos de ustedes, nosotros también la compartimos. Es una pena a dónde hemos llegado, cada vez nos estamos hundiendo más y lo único que demuestran nuestras autoridades, empezando por el presidente, es que tienen cero amor por el país. Lo único que les interesa son sus beneficios personales, es el colmo que nos encontremos en una situación así, el Perú está harto”, dijo con voz bastante alta.

Mitre indicó que la intención del mandatario es que nuestro país sea como Cuba, Venezuela “y hasta peor”. “Hemos caído en manos de un gobierno nefasto, incompetente”, aseguró.

RODRIGO GONZÁLEZ HACE PEDIDO AL PUEBLO

En otro momento, el conductor tomó la palabra para hacer un pedido a la población. Rodrigo González instó a que se unan y que no luchen entre peruanos, pues su únicó enemigo es el gobierno de turno.

“Lo único que quiero decir antes de empezar el entretenimiento es que esto no debe ser nunca peruanos contra peruanos, eso es todos juntos contra un gobierno que nos está llevando al abismo, no es la guerra entre nosotros. Ver gente saqueando mercados. Esa persona que tiene ese puesto también ha tenido que pasar mucho para poder tener esa mercadería que vende. Entiendo las necesidades, pero recuerden que en este momento, el principal enemigo para mi es el Gobierno, no nosotros entre nosotros. No nos olvidemos de eso”, concluyó el conductor de TV.

