JB en ATV parodia la polémica pelea de Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022

El programa de Jorge Benavides paroda la bofetada de Will Smith que dio la vuelta al mundo. (Foto: ATV)

La 94ª edición de la ceremonia de los premios Oscars ha dado la vuelta al mundo. El golpe que le dio Will Smith a Chris Rock por burlarse de su esposa Jada Pinkett Smith, quien padece de una enfermedad que provoca la caída del cabello, fue lo más comentado de la noche. Las parodias del enfrentamiento no se han hecho esperar y, por supuesto, nuestro país no se quedó atrás.

Este sábado 2 de abril, JB en ATV presentará su propio sketch a través de la señal de ATV. El primer adelanto fue difundido por el programa de Magaly Medina, en donde se ve a Carlos Vílchez interpretando a Smith, actor estadounidense que acaba de renunciar a la Academia de Hollywood. Martín Farfán es Chris Rock y Dayanita es la actriz que no tomó bien el chiste del comediante.

También participan Gabriela Serpa, Walter “Cachito” Ramírez, Danny Rosales, Joao Castillo y Jorge Benavides, en su papel de Rambo, como los incómodos asistentes de la gala. Ellos serán los encargados de presenciar e intervenir en la polémica pelea de los actores de Hollywood.

“Mi vida, cómo estás, corazón. ¡Qué bella que estás! Ya me contaron que vas a protagonizar la segunda parte de Megamente, jajaja. ¡Qué lindo!”, bromeó el Chris Rock peruano sobre la calvicie ficticia de Dayanita, quien tuvo que poner cara de pocos amigos durante el divertido sketch para no salir del personaje.

“¿Te incomodó, mi amor?”, le preguntó Vílchez, saliendo en defensa de su esposa segundos después con una cachetada a Martín Farfán. Pero la cosa no quedó allí, porque el humorista continuó incomodando a otros “actores” de Hollywood con sus chistes.

“Scarlett Serpa (Gabriela), ya me enteré que vas a protagonizar La Mujer sin Cabeza, ese personaje te queda clavado”, le dijo a la hermana de Claudia de Serpa. De inmediato, Danny Rosales se levanta de su asiento para hacer justicia por sus propias manos.

Programa de Jorge Benavides parodia la pelea de Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022. (VIDEO: ATV / JB en ATV).

LA BROMA DE MAL GUSTO DE CHRIS ROCK

Chris Rock se encontraba presentando el premio a “Mejor Documental” de los Premios Oscar 2022, pero antes de anunciar a los nominados se tomó unos minutos para bromear con algunos actores de Hollywood, entre ellos Jada, esposa de Will Smith. A la actriz le dijo que esperaba con ansias una secuela de “G.I. Jane”, haciendo evidente referencia a la cabeza calva.

La comparación del personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 hizo alusión a la alopecia, el padecimiento que Jada Pinkett está afrontando desde hace algún tiempo. Eso no le gustó para nada al recordado protagonista de “El príncipe de Bel-Air”, quien se levantó de su asiento , caminó hasta Rock y lo abofeteó delante de todos.

Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock: “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”, visiblemente airado. Con una medio sonrisa y un gesto de desconcierto, el comediante exclamó: “Will Smith me acaba de dar una bofetada”. Tras unos segundos de conmoción, añadió: “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”.

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo

