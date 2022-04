Andrea Llosa gana demanda por difamación impuesta por Carlos Cáceda: “Nunca mentí, la justicia nos dio la razón”

Andrea Llosa apeló y ganó en segunda instancia la demanda impuesta por Carlos Cáceda. (Foto: Instagram)

No muchos recuerdan la polémica que envuelve a Andrea Llosa con el futbolista Carlos Cáceda y a su expareja Raisa Samamé, con quien actualmente tiene dos hijos. Y es que la conductora de ‘Andrea y ‘Nunca Más’ fue demandada por el arquero por difamación agravada tras emitir un reportaje en su programa dominical donde se le acusó de haber abandonado sus primogénitos y no pagar su manutención.

El proceso judicial se inició en el año 2018 y fue en noviembre del 2020 que la presentadora televisiva fue sentenciada a dos años de prisión suspendida y a pagar la suma de poco más de 16 mil soles. Sin embargo, dicha sentencia se apeló y finalmente el caso fue absuelto sin opción a otra apelación por parte del demandante. Cabe resaltar que el deportista también demandó a la madre de sus hijos por el mismo delito.

“Los miembros de la Décima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declaran fundadas las apelaciones interpuestas por Andrea Llosa Barreto, Raisa Nathalie Zamora y el Tercero Civilmente Responsable ATV”, se lee en el documento publicado por Andrea Llosa en su cuenta oficial de Instagram.

“En consecuencia, revocaron la sentencia de fecha 27 de noviembre del año 2020, que condena a Andrea Llosa y Raisa Samamé como autoras del delito contra el honor- difamación agravada por medio de prensa-, en agravio de Carlos Alberto Cáceda Ollaguez”, se continúa leyendo.

Por otro lado, la figura de ATV acompañó su publicación con un extenso texto donde recordaba cómo se inició todo el caso. Como se sabe, el programa ‘Nunca más’ expone casos de injusticia social como conflictos entre familias, parejas, entre otros, dándole la oportunidad a las personas de exponer sus problemas cuando no encuentran justicia por parte de las autoridades.

“Cuando llegó la historia del futbolista Carlos Cáceda a “Nunca más”, él había embarazado a dos mujeres al mismo tiempo. Era la madre de su primera hija la que nos buscó para denunciar que Cáceda (con el que convivía) no quería reconocer al segundo hijo que estaba por nacer, porque había iniciado otra relación con la que hoy es su esposa. Él negó a su hijo frente a mis cámaras, me lo dijo. Incluso, los gastos del parto los asumimos nosotros. Luego acabó reconociéndolo. Raisa Samamé es la madre de sus dos hijos, y ella se enfrentó legalmente a Cáceda por los derechos de ellos”, comentó la conductora televisiva.

En otro momento, Andrea Llosa explicó que si bien, en un comienzo un juez la había declarado la autora del delito, ella apeló y el supuesto triunfo del seleccionado peruano solo había sido por un corto momento.

“Hace varios meses, Cáceda, su suegra y su abogado celebraban en la televisión y en la prensa escrita una ‘victoria’ que estaba más verde que madura. Decían que la justicia ya nos había condenado a Raisa y a mí. Yo aclaré que había apelado y que ese supuesto triunfo solo había sido en primera instancia”, contó.

Finalmente, la periodista señaló que este último sábado 02 de abril su abogado le explicó que Carlos Cáceda ya no podría continuar con la demanda, pues el plazo para presentar otra apelación ha vencido.

“Hoy la justicia nos dio la razón porque jamás, nunca, lo difamamos. Nunca. Hoy, mi abogado me explicó que ya no pueden apelar (Carlos Cáceda), porque el plazo ya pasó. Acá no hay nada personal, se trata de defender lo justo y eso siempre lo voy a hacer. Aquí está la sentencia. Fuimos absueltas. Los argumentos de Cáceda fueron desestimados. Todo fue revocado. No hubo difamación”, sentenció.

