Selección peruana: Lionel Scaloni, técnico de Argentina, quiere a la ‘bicolor’ en el Mundial de Qatar 2022

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, prefiere que Perú llegue al Mundial en lugar de un equipo asiático.

La selección peruana fue la última que aseguró su presencia en la repesca previo al Mundial de Qatar 2022 luego de imponerse de local ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La victoria le metía en esta fase sin importar los resultados de sus máximos perseguidores como Colombia y Chile, que fueron eliminados. En ese sentido, Lionel Scaloni, técnico de Argentina, mostró su preferencia de que la ‘bicolor’ gane al representante de Asia y llegue a la cita mundialista .

Antes que todo, el joven DT analizó el grupo que le tocó a la ‘Albiceleste’, el cual está conformado por México, Polonia y Arabia Saudita. “Lo que toque lo íbamos a aceptar. Es un grupo con equipos difíciles. México es un rival que conocemos, difícil. Polonia terminó ganándole bien a Suecia y Arabia hizo una clasificación muy buena. Respetamos a todos. Creemos que podemos hacerlo bien, podemos hacer una buena fase de grupos pero el respeto es máximo”, señaló Scaloni en una entrevista para TyC Sports.

Justamente, el cuadro ‘azteca’ iba a ser uno de los rivales de los argentinos en la próxima fecha FIFA de amistosos internacional en mayo, por lo que con la resolución de este sorteo, tendrán que pensar en otro adversario. “Se cayó, a buscar otro, era el único que había seguro. Ahora a buscar algo por otro lado, pero sin dudas que no es una cosa importante lo de los amistosos o jugar contra rivales. Creo que nosotros sabemos cómo queremos jugar. Lógicamente me gustaría preparar el Mundial jugando y si no es posible contra rivales de esta categoría, buscar otro”, manifestó.

HINCHA POR PERÚ

Ahí fue cuando opinó sobre la ‘blanquirroja’, tomando en cuenta que los mejores clasificados del grupo del cuadro ‘gaucho’ (C) tendrán enfrentamientos ante los del grupo de Perú (D). “Justo lo hablamos con Walter Samuel y ojalá pase Perú. Se repetirían 3 de 4 en el otro grupo. Increíble. Cruzaríamos con ese grupo. Ya más o menos teníamos el camino visto”, añadió.

Todavía falta camino por recorrer. De hecho, tan solo 90 minutos separan al elenco nacional de la posibilidad de volver a disputar la Copa del Mundo tras lo hecho en Rusia 2018. Y es que con el entrenador Ricardo Gareca esta chance se daría de forma consecutiva, pues fue el artífice de la clasificación de Perú a un evento de esta magnitud luego de 36 años. En aquella ocasión, los peruanos jugaron ante el representante de Oceanía, que en ese momento era Nueva Zelanda. Fueron partidos de ida y vuelta, tanto en Wellington como en Lima. Al final, fue un marcador global de 2 a 0 que permitió a la ‘bicolor’ estar presente nuevamente de la Copa del Mundo gracias a los goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos .

Momento del gol de Jefferson Farfán ante Nueva Zelanda. | Foto: EFE

REPECHAJE Y POSIBLE GRUPO DEL MUNDIAL

Para esta ocasión, la situación es diferente, ya que jugará ante un equipo de las Eliminatorias Asiáticas: Australia o Emiratos Árabes Unidos . A diferencia de la pasada edición, será a partido único y en Doha, Qatar, en una las sedes del Mundial.

Y como dijo Scaloni, en el caso de que llegue a superar esta fase, se metería al grupo conformado por Francia, Dinamarca y Túnez, repitiéndose de esta manera, 3 selecciones que se enfrentaron en el mismo grupo en Rusia 2018. Precisamente, en el anterior magno evento deportivo, Australia fue la que estuvo en el lugar de Túnez, donde franceses y daneses pasaron a los octavos de final.

Además, Argentina volvería a chocarse con cualquiera de estos equipos si avanza en su grupo. De igual forma, para la Copa del Mundo realizada en tierras rusas, los ‘gauchos’ pasaron junto a Croacia en el grupo D y se midieron a los primeros del grupo C, que fueron Francia y Dinamarca, respectivamente. Coincidencias del fútbol y donde esta vez Perú buscará cobrarse la revancha ante el elenco de Christian Eriksen.

