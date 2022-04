Paro de transportistas: Pérdidas bordean los S/. 8 millones por día en Huánuco

La región Huánuco, se suma a partir de mañana al paro de transportistas que se viene realizando en 10 regiones del país desde el pasado lunes 28 de marzo. Esta región podría perder más de 16 millones de soles en ingresos, así lo advirtió el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, Roberto Refulio Huaccho.

“Huánuco mueve alrededor de 8 millones de soles diarios. La paralización del transporte programado para el próximo lunes 4 y martes 5 de marzo, haría perder a la región más de 16 millones”, sostuvo Refulio Huaccho.

Cabe precisar que, el impacto económico que generan el comercio y servicios, representa el 10% del PBI regional.

Si bien es cierto, la invasión de Rusia a Ucrania ha interferido en que el precio del combustible y los alimentos aumenten inesperadamente en las últimas semanas. No obstante, el ruido político también es culpable de esta crisis, según la Cámara de Comercio.

A pesar de la reactivación económica regional, la tasa de crecimiento en el 2020 fue menor al 19 %; mientras que, en el 2021 se tuvo un registro de menos 2.9 %. Es decir, existe un decrecimiento por la alta tasa de informalidad. De acuerdo al último informe de la Cámara de Comercio, el 85 % del eje económico, es informal. Sin embargo, esto se agravaría por la actual crisis.

Por su parte, Evaristo Bueno Tafur, representante de la Asociación de Transportistas, fue el encargado de anunciar que el lunes 4 de abril, Huánuco se suma al paro de transportistas; asimismo, le respondió al presidente de la República, Pedro Castillo, luego que este dijera deliberadamente que, detrás de estas manifestaciones existen personas ‘pagadas’ para debilitar su gobierno.

“Realmente es vergonzoso escuchar todo eso de una persona como Pedro Castillo. Seguramente, él también cobraba para liderar marchas. Nosotros en ningún momento hemos recibido ni un céntimo. Este lunes Huánuco se sumará al paro nacional de transportista, y hago invitación a todo el gremio para unirse a esta causa”, expresó Evaristo Tafur.

Dentro del pliego de reclamos del sector está la anulación del impuesto selectivo al consumo, la baja del precio del combustible y, la eliminación de los peajes. Mecanismos que de alguna manera solucionarían este problema.

Los transportistas tienen varias demandas para el gobierno central. Foto: Andina

PÉRDIDAS EN TODO EL PERÚ

Para el economista y abogado, Ricardo Moscoso, uno de los principales efectos que está trayendo este paro de transportistas es para el consumidor, ya que asegura que hace 26 años no se había tenido una inflación de precios igual. Este aumento se produce debido al conflicto que se viene viviendo entre Rusia y Ucrania.

“Todos aquellos productos vinculados a la canasta básica regular, por ejemplo el pollo, la harina, el maíz, etc. están teniendo un impacto negativo para la alimentación y se está observando con mayor ímpetu en el Perú, producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay un incremento del precio de los alimentos en un 3.5%”, señaló.

Además, la pérdida monetaria por parte del país es enorme, Moscoso afirma que aproximadamente son entre 1500 a 1600 millones de soles por día que se está perdiendo.

“Es algo incalculable, pero en general son 2/3 de la mercadería que no está llegando a los lugares donde debería llegar, sobretodo en las principales ciudades y eso es dañino no solamente para toda la cadena de producción, sino también para el mismo consumidor que no tiene productos que puedan consumir”, dijo.





