Paro de Transportistas: Ministro de Cultura asegura que hubo gente infiltrada tras desmanes en Huancayo

Paro de transportistas.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas dio algunos detalles de las diversas manifestaciones que se han registrado estos últimos días. Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular del Mincul, aseguró que hubo gente infiltrada durante las protestas por el paro de transportistas.

“Los dirigentes nos piden salir y que le pidamos a la policía que no tiren más bombas lacrimógenas. En ese momento y mis colegas ministros no me dejarán mentir, tomé el micrófono y les pedí a los dirigentes que eran ellos los indicados de ir a calmar a ese grupo de protestantes. Sin embargo, me comprometí en ir a caminar con ellos. Dejé la mesa y nos dirigimos hacia afuera. Fue lamentable cuando los dirigentes llegaron y me tuvieron que manifestar en medio de toda la confusión que no reconocían a la gente que estaba ahí. Ellos mismos me manifestaron que era gente infiltrada, que no era gente de la zona, incluso habían ciudadanos extranjeros quienes empezaron a tirar piedras. Ellos mismos me pidieron salir de ahí porque esa gente no la reconocemos no es gente nuestra”, sostuvo.

“Qué queremos decir con esto, que ante el llamado de los ciudadanos y de las regiones de nuestro país el gobierno está presente y el gobierno va con soluciones. Estamos en un gobierno democrático donde el diálogo es un aspecto principal para poder sacar adelante lo que necesita nuestra querida patria”, agregó Alejandro Salas.

Ante esto, el ministro solicitó a la población que no politicen la toma de calles ni la protestas porque no es la manera correcta d alzar su voz ante los reclamos.

“Estamos en un gobierno democrático, donde el diálogo es un aspecto principal para poder sacar adelante lo que necesita nuestra querida patria, pero también nos hemos encontrado con desestabilizadores, gente infiltrada. Desde aquí queremos hacer un llamado. “ No politicemos nuestras calles, el hecho de tener algún tipo de oposición o confrontación con el gobierno, no significa azuzar con gente que no tiene el más mínimo interés de poder llevar soluciones a quienes supuestamente representan” . Son gente que no son parte de las diligencias que efectivamente hacen sus demandan justas”, aseveró.

“Nos hemos llevado una grata impresión de los dirigentes de Huancayo, gente dialogante, gente que quiere avanzar, gente que quiere sacar adelante al país y eso es sumamente importante”, precisó.

Ministro de Cultura habló sobre las protestas en Huancayo. Video: Canal N

ANÍBAL TORRES ASEGURA QUE SEGUIRÁN LLEGANDO A CONSENSOS EN HUNACAYO TRAS PARO

Tras liderar la conferencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres manifestó que se siente satisfecho por llegar a consensos con la población de Huancayo tras las diversas protestas y manifestaciones en esa localidad por el alza de combustible, el cual generó un paro de transportistas y bloqueo de carreteras.

“El Gobierno está dando muestras clarísimas de cómo puede actuar rápidamente de conformidad a los acuerdos a los que se lleguen. Invocamos a los grifos a que actúen de conformidad con la norma que no pueden utilizar el pretexto de que tiene stock y que todavía se adecuarán a la norma cuando termine su stock”, dijo.

“Nuestro reconocimiento y agradecimiento a la población (de Huancayo) por su apoyo. Siempre nos manifestaron y son conocedores que estos problemas no son de ayer, sino que vienen de mucho tiempo. Estamos demostrando categóricamente que podemos resolver los conflictos sociales mediante el diálogo, mediante la concertación. No tenemos la menor duda de que el Congreso marchará en la misma línea porque los monopolios y oligopolios generan incremento de precios y perjudican a los más necesitados ”, concluyó.

