Huancayo: Ministro de Cultura reveló que lo “agarraron a huaracazos” por intentar calmar protestas

Alejandro Salas narrando que lo "agarraron a huaracazos".

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien formó parte de la comitiva del Ejecutivo en la mesa de dialogo que se realizó esta tarde en Huancayo con el gremio de transportistas y dirigentes de agricultores, denunció públicamente que lo “agarraron a huarazacazos” por intentar calmar a protestantes.

De acuerdo a lo que señaló a Tv Perú, él se encontraba en el coliseo Wanka dialogando con los mencionados representantes, cuando decidió salir para tratar de poner paños fríos a los enfrentamientos entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, sus intentos fueron en vano y, en lugar de calmar las cosas, recibió agresiones por parte de los ciudadanos que se encontraban en los exteriores del recinto. Según manifestó Salas, se trataría de gente infiltrada entre los manifestantes.

“Existen algunos desmanes afuera de gente que no ha querido entender lo que es el diálogo. Yo he salido a tratar de conversar con ellos para calmarlos. Sin embargo, me han agarrado a huaracazos y me han dicho que son gente que no conocen, que es gente infiltrada”, declaró.

Alejandro Salas fue parte de la comitiva del Ejecutivo en la mesa de dialogo que se realizó con el gremio de transportistas y dirigentes de agricultores.

En esto último también coincide el titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chávarry, quien argumentó que las protestas en Huancayo no están siendo lideradas por agricultores o transportistas, sino por vándalos y delincuentes.

“Los manifestantes no son agricultores, no son transportistas; son jóvenes vándalos y delincuentes que han roto tres paredes y han roto la puerta del coliseo. Se está tratando de calmarlos a ellos. Ellos están agrediendo con piedras a los policías, la Policía está usando únicamente gas lacrimógeno para controlarlos”, mencionó a RPP Noticias.

Los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú continúan. Producto de ello, se reportan dos heridos .

Cabe destacar que, en la comitiva del Ejecutivo, que llegó a Huancayo para conversar con los dirigentes sindicalistas, también se encontraban los ministros de Justicia, Feliz Chero; de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Economía, Carlos Graham, y de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea. Además del viceministro de la PCM, Jesús Quispe, algunos congresistas y el Cardenal Pedro Barreto, a este último se le requirió la presencia del presidente Pedro Castillo cuando consultó si deseaban como mediador al arzobispo de Huancayo.

Entre los acuerdos alcanzados antes de que suspendan la mesa de dialogo, los representantes del Gobierno informaron a la población que, en el acta suscrita por los dirigentes del sector transportes, se acordó el desbloqueo de las vías. Sin embargo, hubo otro sector de dirigentes que decidió no firmar el documento y se retiraron.

Mientras que las autoridades se comprometieron a la suspensión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por 6 meses, la eliminación temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) en productos de la canasta básica, entre otros, según indicó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien publicó en su cuenta de Twitter el acta firmada por los transportistas.

Twitter: Roberto Sánchez.

En tanto, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Zea, anunció que se ha llegado a una tregua con los agricultores. Entre ellos, concesos acerca del precio de los fertilizantes y sobre el uso de la leche.

“El agro sabe cómo actuar. Hemos conversado y se ha levantado. Agradecer desde aquí a nuestros hermanos, esta tregua la vamos a asumir con responsabilidad y nuestros compromisos van a ser sagradamente cumplidas. Nosotros nos conocemos, es por eso que confiaron. Han estado sufriendo por muchos días, les hemos expresado las disculpas, no podemos permitir que nuestros trabajadores del sector rural”, manifestó a Tv Perú.

SEGUIR LEYENDO