Mario Irivarren y Vania Bludau tuvieron discusión mientras grababan En esta cocina mando yo

¿Su relación estaba destinada al fracaso? Pese a que en sus redes sociales se mostraban como una pareja sólida, lo cierto es que Mario Irivarren y Vania Bludau tenían problemas como cualquier otra pareja.

Los motivos de su ruptura se desconocen hasta el momento, pues ambos han señalado que no van a dar detalles al respecto, aunque la modelo en su comunicado indicó que fue ella la que terminó el romance.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión”, expresó en sus redes sociales la joven.

Aunque este comunicado sorprendió a muchos, a Ethel Pozo no le causó tanta sorpresa, pues días antes había grabado junto a Mario Irivarren y Vania Bludau, notando que su relación no se encontraba atravesando el mejor momento.

Asimismo, en los adelantos del programa En esta cocina mando yo, se puede observar que la pareja no coincidía en sus ideas, por lo que en más de una ocasión se terminó peleando, llegando al punto de gritarse.

De otro lado, cuando entrevistaron a Vania Bludau luego de grabar este magazine dominical, ella señaló que sentía que Mario no estaba comprometido al momento de cocinar. “ Siento que Mario ha estado jugando más que cocinando ”, indicó.

Por su parte, el exchico reality se defendió de las críticas de su entonces pareja, indicando que él cumplió con todas sus indicaciones, sin embargo, no ordenaba sus ideas y luego le repetía lo que debía de hacer.

“ No, no, tú has estado muy malhumorada hoy día, estabas muy engreída, te decía qué hago, hacía lo que me indicabas y me decías que lo vuelva a hacer ”, comentó algo ofuscado el modelo.

Debido a que todo esto lo demostraron ante cámaras, Ethel Pozo indicó que las señales que la relación no se encontraba bien eran más que evidentes, por lo que en cualquier momento iba a concluir.

Siguen saliendo a la luz más evidencias que demuestran que entre Mario Irivarren y Vania Bludau existía un distanciamiento antes de anunciar su separación.

DESEA QUE NO DEJEN DE SER AMIGOS

La conductora de En esta cocina mando yo señaló que pese a que ellos ya no son más una pareja sentimental, ella desea que Mario Irivarren y Vania Bludau sigan siendo amigos, pues recordó que antes que inicien su relación, ellos tenían una amistad de ocho años.

“ Les deseo lo mejor y espero que prevalezca la amistad, ellos tuvieron ocho años de amistad , que esa amistad perdure, ya no serán pareja, pero pueden seguir siendo los grandes amigos que siempre fueron”, agregó.

