Grammy 2022: Cadena internacional CNN resalta la música del peruano Tony Succar

Tony Succar en CNN. (Foto: composición)

El músico Tony Succar viene haciendo historia en la industria de la música peruana tras ser nominado al Grammy 2022 por su álbum “Live In Peru”, trabajo que fue grabado en el Teatro Nacional de Lima. Ante ello, medios internacionales dirigen su mirada a nuestros compatriota, como es el caso de CNN es Español, que ha hecho una nota sobre la música de nuestro artista, resaltando su fuente de inspiración.

Como se recuerda, Succar está nominado en la categoría “Mejor Álbum Tropical Latino”, donde compite con Rubén Blades con “Salswing!”, Gilberto Santa Rosa con “Compadres”, El Gran Combo de Puerto Rico por “En cuarentena” y Aymée Nuviola por “Sin salsa no hay paraíso”.

“Uno de los aspectos que impresionan al escuchar la producción es que la misma incluye un tributo a Michael Jackson, con versiones de clásicos como “Billie Jean” llevados a la salsa. ¡Quien se imaginaría que ‘Smooth Criminal’ iba a sonar tan bien con timbales!”, se puede leer en la entrevista que le hicieron al candidato al Grammy.

Ante ello, Succar no duda en resaltar que su “disco encapsula todo lo que he hecho en mi carrera y es un disco que se grabó 100% en vivo en Perú, en el Gran Teatro Nacional de Lima. Toda una banda de 40 músicos, una cosa espectacular”.

“Es algo muy bonito, porque tú sabes que es la primera vez que estoy nominado al Grammy anglosajón. Entonces tengo un orgullo muy dentro de mi corazón, porque representó a Perú, representó a mi país, representó a la nueva generación de salseros, me llena de mucho orgullo, mucha emoción de que esté ahí compitiendo contra los grandes de la salsa como los Rubén Blades”, acotó.

Tony Succar en los Grammy. (Foto: Getty Images)

IMPRESIONADOS CON LIVE IN PERÚ

El medio de comunicación resalta lo atípico que puede resultar escuchar a Michael Jackson o a Bruno Mars en versión la salsa, un género tan caribeño y que dista muchísimo de los géneros originales en los que esos artistas se mueven o interpretaron, sin embargo, solo Tony Succar lo logró en su nominado álbum Live in Perú, que contó con la colaboración de Jean Rodríguez, Ángel López, Debi Nova, Daniela Darcourt, Gian Marco, entre otros.

“El repertorio que hice para ese show, tengo las versiones de Michael Jackson del proyecto Unity, entonces tenemos temas como Billie Jean, I Want You Back con los Jackson Five, todo con arreglos nuevos, arreglos de salsa, con una energía increíble. Pero también tenemos temas del disco de Más de mí, que ganó los dos Latin Grammy”, explicó.

Cabe recordar que “Más de mí” es la producción que en 2019 convirtió a Tony Succar en el granador de “Productor del Año” y “Mejor Álbum de Salsa” en los Latin Grammy.

En otro momento de la entrevista, el artista fue consultado por Michael Jackson como fuente de inspiración. Cabe recordar que antes de ser artista, nuestro compatriota era fan del fallecido cantante.

“Michael Jackson para mí primero que todo es el mejor artista de pop que ha existido, el rey del pop, y entonces, como él ha tenido tanta influencia en mi carrera, no solamente como músico, pero como un tipo que ha hecho muchas cosas, su mensaje en las canciones, que ha hablado de no al racismo, discriminación, cuidar el planeta y todas esas cosas me impactaron también emocionalmente”, detalló Succar a Zona Pop CNN.

“Creo que todo el mundo en la industria de la música conoce a Michael Jackson y lo respeta por eso, por su música y su arte era el mejor y como latinos necesitaba un tributo, un homenaje así, chévere. Y tiene muchas cosas similares a la salsa, porque su música era muy bailable y la salsa es muy bailable, se presta uno para el otro”, dijo el percusionista, quien tras ser consultado por si se escucha mucha salsa en Perú, muy orgulloso respondió: “En Perú se escucha mucha salsa”. “El Callao es supersalsero”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO