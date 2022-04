¿Oficialización a la vista? Austin Palao y Flavia Laos se muestran románticos en su última publicación de Instagram

Austin Palao y Flavia Laos presumen romántico momento. (Foto: Instagram)

Austin Palao y Flavia Laos han expresado lo bien que se llevan y lo mucho que se gustan, sin embargo, han aclarado que solo están saliendo. Sin embargo, mientras esto ocurre, la pareja no deja de compartir gratos momentos en las redes sociales, mostrando - incluso - lo bien que se llevan con la familia de ambos.

Recientemente, vimos a la cantante disfrutando de la celebración de cumpleaños de Said Palao, donde solo fueron amigos cercanos y familiares. Ante ello, Alejandra Baigorria no dudó en indicar que ve a los jóvenes bastante bien y que no le sorprendería que muy pronto oficialicen.

Tal vez este anuncio esté más cerca de lo que pensamos, pues en la última publicación de Flavia Laos vemos a la pareja compartiendo de un romántico momento donde ambos están a punto de besarse. Por su parte, Austin no dudó en repostear la publicación de la modelo.

También coincidieron en compartir una reunión que tuvieron con sus amigos, donde hacen fogata y asan malvaviscos. De esta manera, los cantantes no dudaron en mostrar lo bien que la pasan juntos y cuánto romance puede hay entre ellos. ¿Oficialización a la vista?

Austin Palao y Flavia Laos se muestra románticos en su última publicación de Instagram. (Video: Instagram)

Mientras ello se confirma, la rubia va ganando más territorio en el entorno de Austin, pues recientemente la vimos bromeando con Alejandra Baigorria, quien se encuentraba cargando un bebe. Ante ello, la actriz señaló que le quedaba muy bien. Said no dudó en responder y advirtió que le ha dado pie a tener mayor confianza con ella, por lo que no dudará en hacerle bromas también.

En todo este tiempo, Flavia y Alejandra han consilidado su amistad, ya que la empresaria no dudó en elegir a la protagonista de Princesas como modelo de su marca. Ambas se dejaron ver en un tiktok bailando después de culminar una sesión de fotos. Las concuñadas más unidas que nunca.

“Acabamos de terminar la sesión de fotos para la colección que sale este jueves, allí estamos con mi Flavia bella que me está ayudando”, contó la Gringa de Gamarra en una de sus historia de Instagram. “(Las fotos) han salido espectaculares”, contestó Flavia.

¿FLAVIA LAOS QUEDARÁ EMBARAZADA ANTES QUE ALEJANDRA BAIGORRIA?

El último 31 de marzo, el vidente Reinaldo dos Santos sorprendió con una predicción sobre Flavia Laos en En Boca de Todos. Todo ocurrió cuando Alejandra Baigorria se encontraba contando que Said Palao y ella ya estaban planeando con tener su propio departamento y más adelante “tener un Saidsito”. De pronto, el brasileño hizo una intervención.

“Escúchame esto, Flavia Laos muy pronto va estar embarazada de Austian (Palao)”, dijo muy seguro el vidente, dejando muda a la integrante de Esto es Guerra y a los demás conductores de TV.

“Dios mío”, expresó anonadada la modelo y empresaria.”Flavia Laos va a estar embarazada”, repitió una y otra vez el vidente ante unos sorprendidos Maju Mantilla, Tula Rodríguez, Gino Pesaressi y Ricardo rondón.

“Mi bola negra ve más a allá de lo evidente”, acotó Dos Santos.

De inmediato, Pesaressi le preguntó a la modelo y empresaria que es lo que pensaba al respecto, obteniendo una queja de la rubia. “La verdad que me he quedado sin palabras. Me he quedado atorada, me ganó, se fue con turbo”. ¿Se cumplirá esta predicción?

Reinaldo dos Santos asegura que Flavia Laos será madre muy pronto con Austin Palao y Alejandra Baigorria protesta. (Foto: América TV)

