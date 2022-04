Estos son los días declarados no laborables para el resto del 2022

El gobierno ha hecho público un Decreto Supremo en el que se especifican cuáles serán los días no laborables en lo que resta del año. El documento que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo, del presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, el ministro de Comercio exterior y turismo, Roberto Sánchez, y la ministra de Trabajo y promoción del empleo, Betssy Chávez, señala que se trata de una medida que afecta únicamente a los trabajadores del sector público.

Siguiendo con las celebraciones por el Día del trabajador el 1 de mayo, el gobierno ha declarado como día no laborable el lunes 2 de mayo del 2022. Asimismo, durante el Día del campesino, el 24 de junio, el sector público no laborará. No será hasta dos meses después, el lunes 29 de agosto, que nuevamente contarán con este beneficio previo a las celebraciones religiosas en conmemoración de Santa Rosa de Lima.

El día previo al aniversario del Combate de Angamos, el 7 de octubre, y el 31 de octubre del 2022 también han sido declarados no laborables para los servidores públicos. Las dos últimas fechas oficializadas a través de Decreto Supremo serán el 26 de diciembre y el 30 de diciembre del 2022, fechas cercanas a las fiestas de fin de año. El documento firmado por el jefe de Estado especifica que las horas no laboradas “serán recompensadas en los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública”.

Dado que la paralización de la atención en diversas dependencias públicas podría afectar a los ciudadanos, el Decreto mencionado también señala que “los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante los días no laborables”. En caso que los centros de trabajo quieran acogerse a las fechas no laborables declaradas por el gobierno, deberá existir un previo acuerdo entre el empleador y trabajadores para establecer cómo se recuperarán las horas en las que no se laboró.

OTROS ANUNCIOS

El presidente Pedro Castillo y la ministra de Trabajo y promoción del empleo, Betssy Chávez, también han firmado otro Decreto Supremo en el que se anuncia el incremento de la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. El aumento de S/ 95.00 logrará que el sueldo mínimo pase de ser de S/ 930.00 a S/ 1,025.00. Sin embargo, esta medida será efectiva recién a partir del 1 de mayo del 2022.

Cabe recordar que esta medida es producto de uno de los acuerdos firmados entre el gobierno y los representantes de gremios agrarios y de transportistas que durante la última semana encabezaron marchas en diversas zonas del país. En Huancayo, tras establecer mesas de diálogos, se logró la firma de los primeros acuerdos con el fin de paralizar las protestas que tenían bloqueadas varias vías de transporte.

Otro de los acuerdos reclamados por los transportistas fue la reducción del Impuesto selectivo al consumo (ISC) a los combustibles. Este se dará en un 90% y se prolongaría durante seis meses. Además, se ha pedido que se reorganice la Superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías (Sutran). La revisión de los contratos de concesiones de los peajes a nivel nacional y el respeto de las mismas también figura como parte de los acuerdos logrados por los ministros enviados al centro del país y los líderes gremiales.

