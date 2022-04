Rodrigo Cuba: ¿Piensa iniciar acciones legales contra Anthony Aranda por hablar de su hija?

Rodrigo Cuba habló sobre Anthony Aranda. (Foto: Instagram)

Fuerte y claro. Rodrigo Cuba no le dio permiso a su menor hija Mía para que viaje a Disney junto a Melissa Paredes y su nueva pareja Anthony Aranda. De acuerdo al futbolista, dicho tema lo maneja en total reversa y confidencialidad con su exesposa, pues busca salvaguardar la integridad de su hija.

Asimismo, una reportera de Amor y Fuego se acercó a él para consultar si va a pedir que dejen de mencionar a la pequeña. “Vas a pedir respeto para tu pequeña ya que tú siendo su papá no la mencionas, la otra persona tampoco”, le preguntaron.

Al respecto, el jugador del Sport Boys indicó que tanto él como Melissa Paredes tienen la responsabilidad de proteger a su pequeña, por lo que ya habló con la modelo para que su hija deje de ser expuesta en las redes sociales.

“ Totalmente siempre hay que guardar respeto creo que la mamá de mi hija ya lo sabe. Ambas partes tenemos que salvaguardar la integridad de nuestra hija ”, añadió el futbolista, quien declaró para la prensa tras ser convocado como imagen de una marca deportiva.

De otro lado, la reportera le consultó si tenía planeado tomar acciones legales contra Anthony Aranda si insistía en seguir hablando de su hija y los planes que tiene a futuro con ella.

El futbolista se tomó unos segundos para pensar su respuesta y finalmente señaló que no había pensado en eso hasta el momento. “ No lo he pensando la verdad. Ni siquiera le tomo importancia. Me enfoco en mi familia y mi hija. En hacer las cosas bien en mi trabajo y punto ”, sentenció.

Anthony Aranda hace unos días señaló que quería ir de viaje a Disney con la pequeña Mía y Melissa Paredes, pero a la menor no le dieron permiso.

¿POR QUÉ RODRIGO CUBA NO QUIERE QUE SU HIJA SALGA DEL PAÍS?

De acuerdo a fuentes del programa Amor y Fuego, el ‘Gato’ Cuba no le da permiso a su hija para que viaje al extranjero por temor a que Melissa Paredes no quiera volver al país, pues ella tiene familia en Estados Unidos que cuentan con residencia norteamericana.

“Nos reveló que el futbolista tenga temor que su pequeña salga al extranjero pues hace aproximadamente seis meses Melissa se quedó sin trabajo y sin depa, no hay ingresos fijos. Además parte de la familia de Paredes tiene residencia americana. Además habría solicitado un préstamo al ‘Gato’ para pagar deudas porque está en crisis ”, señaló.

RODRIGO CUBA ASEGURA QUE ALE VENTURO YA ES PARTE DE SU FAMILIA

Rodrigo Cuba se encuentra muy enamorado de Ale Venturo y señaló que ella y su pequeña hija ya forman parte de su familia. Asimismo, precisó que la chef siempre le da alimentos saludables pese a que ella tiene una pastelería.

“La verdad los dos felices por el objetivo que logró la selección y lo vimos juntos. Ale ya es parte de nosotros, parte de la familia. Tanto Ale como su hijita son parte de nuestra familia ”, manifestó.

