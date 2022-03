Cuándo es el sorteo del Mundial Qatar 2022 de la FIFA: bombos, fase de grupos y más

DOHA, QATAR - MARCH 31: general view of 72nd FIFA Congress at the Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Amin Mohammad Jamali/Getty Images)

La espera desespera. El Centro de Exposiciones y Congresos de Doha en Qatar ya quedó lista para lo que será el sorteo de la fase de grupos del próximo Mundial, que arranca el lunes 21 de noviembre. Es por ello que te traemos toda la información que necesitas saber en la previa de la ceremonia internacional.

Todo se llevará a cabo este viernes 1 de abril (ver abajo todos los horarios), donde podremos conocer cómo quedarán conformados los 8 grupos. Cabe señalar que las selecciones están divididas en 4 bombos, de acuerdo al ránking FIFA. Es decir, los mejores ubicados están en el bombo 1 (cabezas de serie) y así sucesivamente.

Aún hay 3 plazas disponibles y estos saldrán de los repechajes de distintas confederaciones. Oceanía frente a CONCACAF (Nueva Zelanda vs Costa Rica), Asia vs CONMEBOL (Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos) y UEFA (Gales vs Ucrania o Escocia). Estas selecciones recién conocerán su futuro en junio a partido único.

Qatar, como organizador del Mundial, es el único equipo que ya tiene grupo: estará en el A. Después, todos estarán en bolillas. El sorteo va por orden de bombo. Los del 4, por ejemplo, cerrarán las casilla (aquí están todos los que jugarán el repechaje). Pero también hay otros detalles.

Solo los europeos pueden tener hasta 2 selecciones en el mismo grupo. El resto, no. Ejemplo: no veremos un Argentina vs Uruguay en esta fase. Y si Perú clasifica al torneo, tampoco podrá medirse con equipos de Asia, pues el repechaje lo está jugando con un equipo de dicha confederación. Así están las cosas en la previa.

La gala estará lleno de estrellas mundiales. También veremos a dirigentes, técnicos y periodistas. Y para no perderte de nada, Infobae te traerá el minuto a minuto de todo lo que pase en Doha desde las primeras horas del 1 de abril. ¡A tomar nota!

HORARIOS DEL SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL QATAR 2022

- El Salvador / 10:00 a.m.

- Guatemala / 10:00 a.m.

- Honduras / 10:00 a.m.

- Costa Rica / 10:00 a.m.

- México / 10:00 a.m.

- Panamá / 11:00 a.m.

- Perú / 11:00 a.m.

- Colombia / 11:00 a.m.

- Ecuador / 11:00 a.m.

- Venezuela / 12:00 m.

- Bolivia / 12:00 m.

- Paraguay / 12:00 m.

- Estados Unidos (Miami) / 12:00 m.

- Uruguay / 1:00 p.m.

- Argentina / 1:00 p.m.

- Chile / 1:00 p.m.

- Brasil / 1:00 p.m.

- España / 6:00 p.m.

CANALES PARA VER SORTEO DEL MUNDIAL QATAR 2022

- Argentina / ESPN, TyC Sports, TV Pública y DIRECTV.

- Bolivia / ESPN.

- Brasil / Claro, Globo y SporTV.

- Chile / ESPN y DIRECTV.

- Colombia / ESPN y DIRECTV.

- Costa Rica / TUDN y Fox Sports App.

- Ecuador / ESPN y DIRECTV.

- El Salvador / TUDN, Canal 4 y Fox Sports App.

- Guatemala / TUDN y Fox Sports App.

- Honduras / TUDN y Fox Sports App.

- México / Fox Sports App, Fox Sports, TUDN, Televisa y Blim TV.

- Nicaragua / TUDN y Fox Sports App.

- Panamá / TUDN y Fox Sports App.

- Paraguay / ESPN.

- Perú / ESPN y DIRECTV.

- España / RTVE.

- Estados Unidos / Fox Sports App, Fox Sports 1 y Telemundo.

- Uruguay / ESPN y DIRECTV.

- Venezuela / ESPN y DIRECTV.

SEGUIR LEYENDO: