Korina Rivadeneira revela que hizo casting para nueva serie de Netflix y salió mal: “No di todo”

La modelo venezolana pasó casting para el gigante de streaming. (Foto: Composición Infobae)

Korina Rivadeneira abrió las puertas de su hogar al equipo de Estás en Todas, programa conducido por Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros. Durante la entrevista, la modelo venezolana contó todos los detalles de su embarazo y también de su trayectoria profesional como actriz, la cual se ha visto truncada desde que se enteró que lleva en su vientre al segundo hijo de Mario Hart.

Según contó la exchica reality, hace poco realizó un casting para una nueva serie que se emitirá en Netflix. Sin embargo, este no resultó como esperaba porque un día antes se hizo una prueba de embarazo, la cual salió positiva. La idea de tener un otro hijo la distrajo por completo y no pudo prepararse como hubiera querido.

“Un día antes de enterarme que estaba embarazada, yo estaba preparando mi casting. Era un casting para Netflix, de la serie del Zorro, la nueva que saldrá. Justo salí positiva y tenía que estudiar mi casting todo el día siguiente, pero no tenía cabeza. ¡Era imposible! Solo pensaba que estaba embarazada. Pensaba ‘¿y si quedo (seleccionada), qué voy a hacer con mi vida?’”, contó la venezolana.

Pese a no haberse preparado lo suficiente, Korina contó que igual hizo el casting para el gigante de streaming. Sin embargo, cayó en cuenta que probablemente no sería escogida porque su desempeño no fue el mejor. “Sé que no di todo porque mi cabeza era ‘bebé, bebé, bebé’ todo el tiempo. Y pues nada, yo sigo aprendiendo, me sigo preparando” , sostuvo.

Korina aseguró también que está preparando un reel de todos los personajes que interpretó en la pantalla chica y grande, ya que tiene pensado viajar al extranjero una vez dé a luz para seguir desarrollándose como actriz.

EL DATO: La última participación de Korina Rivadeneira en el cine peruano ha sido en la película de Tondero “¿Quién dijo detox?”, donde tiene un protagónico como la antagonista de la historia. La cinta se estrenó el 10 de marzo en todos los cines a nivel nacional.

Korina Rivadeneira revela que hizo casting para nueva serie de Netflix y salió mal. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

KORINA Y MARIO TENDRÁN UN NIÑO

Mediante las historias de instagram de ambos padres, así como la de algunos invitados entre los que destacan Macarena Vélez, Mario Irivarren y Vania Bludau; se conoció que la feliz pareja tendrá un hombrecito. Cada uno sostuvo una lata y no se imaginaron que el polvo saldría de color azul indicando que será un niño.

Los exchicos reality se mostraron muy emocionados por la noticia y se abrazaron fuertemente celebrando en medio de los gritos y aplausos de los asistentes que los felicitaban por la llegada de su bebé.

Mario Hart y Korina Rivadeneira revelaron el sexo de su segundo bebé de esta manera. VIDEO: Instagram

Es importante subrayar que, durante una entrevista para en Boca de Todos, la modelo venezolana reveló que se enteró que estaba embarazada después de 13 semanas y que fue una sorpresa porque por diferentes motivos consideraba que no podía quedar concebir otro hijo todavía.

“Tengo 13 semanas, me enteré hace muy poco que estaba embarazada y fue una sorpresota. Yo estaba dando de lactar y se supone que no podía salir embarazada y salió de la nada (...) Me encantaba la idea (de tener otro hijo pronto) pero la oportunidad no se había dado porque estaba dando de lactar y había salido de la cesárea, pero sucedió y estamos felices”, dijo Korina el pasado martes 14 de febrero.

