George Forsyth y Sonia La Torre: Cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan juntos y más sobre su historia de amor

Puede que George Forsyth haya perdido las Elecciones Generales 2021, pero ganó mucho más un puesto presidencial: el amor de Sonia La Torre, una empresaria cajamarquina de 29 años. Luego de su sonado divorcio de la actriz Vanessa Terkes, el exalcalde La Victoria inició un nuevo romance y hasta se comprometió con su pareja en febrero de este año.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, La Torre anunció que se casaría muy pronto con el exfutbolista de Alianza Lima, quien le pidió matrimonio a las orillas del mar de Punta Cana. En las fotos que posteó Sonia se puede observar a la pareja besándose y mostrando el anillo de compromiso.

“Sí quiero, te amo”, escribió la prometida de George Forsyth mientras señalaba el anillo que usaba en su dedo. De inmediato, su publicación ganó miles de ‘me gusta’, así como también comentarios de usuarios que no creían que este romance sea totalmente verdadero, ya que el compromiso se da a inicios de la campaña de las Elecciones Municipales.

Gigi Mitre y Rodrigo González, conductores de Amor y Fuego, especularon que este romance se trataría de una estrategia para ganar votos. “Será acaso que está repitiendo lo que ya nos hizo, ya nos vio la cara una vez, la Vanessa Terkes, la campaña. El amor vende y jala, ya veremos”, expresó el popular Peluchín semanas atrás.

Aunque Forsyth se ha inscrito al partido de Somos Perú, todavía no ha anunciado su postulación oficial a la alcaldía de la Municipalidad de Lima. Suceda esto o no, lo cierto es que el excandidato presidencial se encuentra enfocado en los preparativos de su boda y en gritar su amor a los cuatro vientos.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La pareja se conoció en noviembre de 2020 en el departamento de Cajamarca, a donde George Forsyth viajó por temas de la campaña electoral. Aunque la agenda del exfutbolista era bastante apretada, decidió asistir a un restaurante en compañía de un amigo para comer ceviche. Fue allí que vio por primera vez a su ahora prometida.

“No teníamos nada planeado. Ella venía un fin de semana y yo estaba con un trabajo muy dedicado. Fue una sorpresa, pero definitivamente, si es que estamos acá, es porque definitivamente hubo química. A mí me pareció una persona muy agradable, con un gran sentido del humor, que es muy importante para mí, y es por eso que después del almuerzo ya tuve que atreverme a pedirle su teléfono”, contó para la revista Cosas.

“Yo llegué y me sorprendí definitivamente. Porque nunca se me pasó por la cabeza que iba a conocer a George. En ese momento, estaba primero en las encuestas, así que estaba sorprendida. Y bueno, ya al día siguiente me escribe y me dice: ‘¿Y ahora cómo hacemos? Si vives en Cajamarca’”, recordó Sonia.

Luego de este primer encuentro, ambos decidieron viajar a Lima o a Cajamarca para volverse a ver y así conocerse mejor. “Fue una etapa compleja, porque no solamente estaba en campaña, y no solamente ella vivía en Cajamarca. Aparte también estaba el covid. Entonces, las oportunidades de vernos quizá no eran tan seguidas, pero mantuvimos mucha comunicación”, sostuvo Forsyth.

LE PIDIÓ SER SU ENAMORADA

George Forsyth y Sonia La Torre oficializaron su relación amorosa en enero de 2021, dos meses después de conocerse. La empresaria contó que el exalcalde de La Victoria le pidió ser enamorados de una manera bastante especial, justamente en la fiesta de cumpleaños de una de sus mejores amigas. Y es que en medio de la reunión, el exfutbolista decidió llevarla al Country Club para hacerle la propuesta.

“Se me acercan y me dicen: “Señorita, la están esperando”. Entonces bajo y abro la puerta, y todo el piso estaba con pétalos de rosa, había velas, arreglos florales, globos, etc. Estábamos en la mesa y había una cena. Terminamos la cena y había una cajita con una joya. Entonces yo lo abro y me da una cadenita de oro con dije de corazón y me pregunta ‘¿Quieres ser mi novia” , y me la puso”, señaló.

Por su parte, el excandidato presidencial se mostró agradecido con su pareja por el año y tres meses que llevan juntos. Según cuenta, lo que más le gusta de Sonia es su inteligencia, disciplina profesional y su gusto por el deporte. La pareja no descarta mudarse a Cajamarca o a Lima, dependiendo siempre de lo que sea mejor para sus trabajos.

