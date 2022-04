Viral en TikTok: conoce como preparar vinagreta fit

Aprende a preparar vinagreta saludable con este video viral de TikTok.

Aunque ya empezó el otoño, el calor del verano parece seguir acompañándonos por lo que muchas veces no queremos comer platos tan pesado, sino preferimos optar por comidas más ligeras y frescas como ensaladas. No es raro que acompañemos nuestras ensaladas favoritas con aliños o vinagretas para darle un extra de sabor al plato y disfrutarlo más. Sin embargo, estas no siempre están elaboradas con los mejore ingredientes por lo que terminan estándole lo saludable a la ensalada que estamos disfrutando.

Hoy en día casi cualquier receta tiene una versión fit o saludable que podemos usar cuando nos preocupan las calorías o grasas de lo que estamos consumiendo o simplemente si queremos empezar a tener una alimentación más saludable. La vinagreta no es ajena a esto y fue la cuenta de TikTok de A todo comer (@atodocomer) de Guilliana Zavaleta la encargada de compartir esta fácil y deliciosa opción para disfrutas junto a nuestras ensaladas o comidas preferidas.

El perfil de A todo comer no solo comparte recetas ricas y sencillas de preparar para que cualquiera que vea los clips se anime a hacerlas. Sino que también comparte datos y reseñas de restaurantes que recomienda.

Si quieres aprender a preparar una deliciosa vinagreta fit, continúa leyendo la siguiente nota y anímate a seguir esta sencilla receta compartida en TikTok.

INGREDIENTES

-1/3 de taza de yogurt griego sabor original

-1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

-Ajo en polvo (al gusto)

-Orégano (al gusto)

-Pimienta (al gusto)

-Sal (al gusto)

-Zumo de medio limón

PREPARACIÓN

1. Lo primero que haremos será tener todos los ingredientes listos y preparados para usarlos. Ahora, echamos el yogurt griego, el aceite de oliva, las especias (menos la sal) y el zumo de limón en un recipiente.

2. Cuando todo este en el recipiente, empezamos a mezclar hasta que todos lo ingredientes se integren formando una crema.

3. Una vez que todo este integrado y tenga el aspecto de vinagreta, agregamos la sal al gusto para darle el toque final.

*Podemos usar esta vinagreta saludable para acompañar nuestras ensaladas favoritas sin preocuparnos por la grasa.

QUÉ ES UN VIDEO VIRAL

Por si no estás familiarizado con este concepto, un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten y dan like a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido y ‘likeado’, es porque causa revuelo e impacto en quienes lo ven o se ven identificados con la situación, esto provoca que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta que el clip alcanza millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico, lo emotivo y hasta la tragedia A pesar de que los contenidos trágicos en muchas ocasiones pueden llegar a herir susceptibilidades, precisamente estos son los de los que consiguen una mayor cantidad de reproducciones y compartidos en poco tiempo.

QUÉ ES TIKTOK

Si escribimos ‘TikTok’ en la barra de búsqueda de Google, uno de los principales resultados que no saltará a la vista será la definición de Wikipedia. Esta web señala que esta plataforma, conocida como Douyin en China, es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance.

Si bien esta red social empezó a tomar más popularidad en el 2019, durante la cuarentena por la pandemia causada por COVID-19 en 2022, su popularidad estalló alrededor del mundo, ya que tanto grandes como chicos se vieron atraídos no sólo a ver y compartir el contenido que les gustaba, sino también a crearlo.

