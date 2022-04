Doja Cat enfrenta a sus fans en Twitter y revela el día de su retiro

Doja Cat fue cancelada en Paraguay por un mal trato a sus fans. Créditos: Facebook.

El mes de marzo marcó una temporada importante para la industria musical en América Latina ya que se reactivaron varios eventos que reunieron a artistas de todas partes del mundo. Tanto el Lollapalooza como el Estéreo Picnic lograron ser los epicentros para que se congreguen un gran número de fans para escuchar a sus solistas y bandas favoritas. En medio de este panorama fue que llegó la cantante Doja Cat, quien tuvo presentaciones en Chile y Argentina, las cuales causaron elogios de los fans, incluyendo pedidos para que regrese en los próximos meses. Nadie imaginó que días más tarde iba a ser “cancelada” por el comportamiento que adoptó con las personas que la apoyan.

Antes de explicar el contexto, es importante indicar que la intérprete de “Kiss me more” no logró presentarse en Paraguay por las lluvias que se registraron. Pese a esto, sus fieles seguidores permanecieron a las afueras de su hotel para poder conocerla y compartir con ella, sin importarles que estaban arriesgando su salud. Doja Cat se convirtió en “la persona más odiada de ese país” por lo que hizo: organizó una fiesta donde se estaba quedando y aún sabiendo que los fans estaban esperándola, nunca bajo.

2021 MTV Video Music Awards - Arrivals - Barclays Center, Brooklyn, New York, U.S., September 12, 2021 - Doja Cat. REUTERS/Andrew Kelly REFILE - CORRECTING ID

Incluso, en esa fiesta privada que organizó en el hotel hizo un pedido exclusivo para que “nadie la mire a los ojos” mientras se encontraba en el recinto. Estos hechos ocasionaron que los paraguayos se manifestaran en las redes sociales para contar lo que vivieron con la rapera, por lo que decidieron dejar de apoyarla. Esto solo generó que la artista tomara la decisión de renunciar a su carrera musical en lugar de pedir disculpas por lo que hizo.

DOJA CAT ANUNCIA EL FIN DE SU CARRERA COMO CANTANTE

Tras recibir una ola de críticas por anunciar que ya no continuará con su carrera tras el escándalo en Paraguay, la intérprete se alejó por unos días de las redes sociales, pero reapareció cuando se confirmó la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, y a quien conoce por la serie de eventos en los que compartieron escenario.

“Me acabo de enterar a través de mi equipo que una leyenda ha fallecido hoy, así que solo quiero enviar amor y sanación a la familia y amigos de Taylor Hawkins y los Foo Fighters. Descanse en paz un hombre con un hermoso corazón joven y un talento increíble”.

Gentileza Flow y Prensa Lollapalooza Argentina

En lugar de recibir la solidaridad de los seguidores, solo recibió mensajes relacionados a su renuncia. Otros le escribían que no haga caso y que piense bien sobre la decisión que tomó. Para evitar rumores de su futuro artístico, Doja Cat enfrentó a esos usuarios y dejó varios puntos claros en relación a su presencia en plataformas digitales, dejando pistas de cuándo será su fin definitivo.

“Para aquellos que me están viendo horas después de la gira, no me estoy retirando. Pero el hecho de que no lo haga no significa que mi trasero no vaya a desaparecer inmediatamente después. Todavía tengo cosas que hacer, y muchos de ustedes piensan que porque publico una maldita foto esto significa que no estoy fuera. La foto no es igual a música”.

Acompañado de este mensaje en Twitter, la estadounidense explicó que “aún no se va” porque tiene música por publicar, presentaciones por cumplir y otro tipo de actividades que aún la mantienen activa. De ser cierto lo que narró, en los próximos meses seremos testigos de sus últimas canciones. Recordemos que ella ha tenido una presencia importante en Internet, sobre todo en Tiktok, ya que sus temas han sido usados por los usuarios para crear los ‘challenges’ de baile.

SEGUIR LEYENDO